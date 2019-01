A janë videot e politikanëve në Santa Quaranta mjet presioni i Balilit?

Pse u dorëzua tani Klement Balili? Kjo është pyetja që shtrohet më së shumti në rrjetet sociale. Edhe pse e etiketojnë si Eskobarin e Ballkanit, thuhuet se Prokuroria për Krime të Rënda në Shqipëri e akuzon Klemend Balilin për trafik droge të kryer në bashkëpunim dhe në formën e grupit të strukturuar kriminal, vetëm për një rast të ndodhur më 6 maj të 2016.

Në kërkesën për gjykim dorëzuar në gjykatës, thuhet se dy shtetas shqiptarë, Petro Dalanaj dhe Kleanthi Palaj, duke marrë urdhër nga Klemend Balili dhe me marrëveshje nga një tjetër person, kanë futur në territorin grek një skaf me rreth 670 kg kanabis të papërpunuar.

Por historia e Balilit është veshur me mister e spekulime nga media. Thuhet se ai është dorëzuar me kushte. Një prej tyre mund të jetë mosekstradimi në Greqi. Të tjerë thonë se ai ka kërkuar proces të rregullt ligjor dhe kushte të mira në qeli. Këtë të fundit duket se e ka të siguruar.

Megjithatë pikëpyetja mbetet tek historia e videove që thuhet se janë xhiruar në hotelin e tij, Santa Quaranta.

Gazetari investigativ, Artan Hoxha u shpreh në “A2 Sot” se familja Balili, edhe nëse disponon video të politikanëve në kompleksin e tyre turistik, nuk do t’i bënin ato publike.

“Sigurisht që kompleksi turistik që ata kanë është i monitoruar mirë me kamera sigurie. Në momentin që ka folur edhe Manjani më kujtohet që i kam nxjerrë edhe atij një foto që ka qenë në atë kompleks. Për sa kam unë njohuri për Balilët edhe nëse ata i kanë ato video, ata nuk i nxjerrin kurrë. Ata janë përpjekur të luajnë shumë me disa tipare që nuk e shesin mikun. Ata thonë se si ka mundësi që kaq shumë politikanë që kanë ardhur tek ne për të pushuar, për të bërë takime, si është e mundur që të gjithë ata na flakën dhe na akuzojnë, bëjnë sikur nuk na njohin, por në fakt është e kundërta dhe të gjithë kanë qenë këtu. Prokuroria u sekuestroi serverin dhe u gjeti pamje. Por edhe nëse ato ekzistojnë, ata nuk do t’i nxjerrin kurrë ato pamje, pavarësisht se kush do të jetë pasoja për ta. Edhe pse unë do të doja t’i nxirrnin”, tha Hoxha.