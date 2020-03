Basha në Dajç, me fëmijët në shkollën e mbyllur: Do bëj gjithçka që njerëzit të mos ikin

Ju sugjerojme



Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha është ndaluar në turin e tij #potëdëgjoj në Dajç të Shkodrës, ku ka vizituar fëmijët dhe prindërit e zonës në shkollën e mbyllur ‘Shtjefën Maçi’

Prindrit kanë treguar se fëmijët janë zhvendosur larg, në Dajç të ri ose në Shkodër për të ndjekur mësimet. Fëmijët i thanë Bashës se udhëtojnë çdo ditë me furgon në orën 6.30 për të shkuar në shkollë në Shkodër dhe kthehen pas orës 14.00.









Shkolla në Dajç u mbyll këtë vit për shkak të pakësimit të numrit të fëmijëve pas largimit nga Shqipëria të nxënësve dhe familjeve të tyre.

Basha premtoi se ‘Do të bëj gjithçka që njerëzit të mos ikin as nga Dajçi, as nga Shkodra dhe për këtë më duhet ndihma e të gjithëve. Ne do të garantojmë shkolla të hapura në çdo cep të Shqiperisë dhe me alternativën tonë për transformimin ekonomik të vendit do t’i japim fund largimit masiv të shqiptarëve.’

