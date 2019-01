Brexit/ Qeveria e Theresa May i mbijeton mocionit të mosbesimit

Parlamenti britanik nuk e ka miratuar votën e mosbesimit ndaj qeverisë së Theresa May.

Pas votimit kryeministrja Theresa May tha se “Parlamenti shprehu besimin në qeverinë nuk e marrim qeveria do të garantojë prosperitetin dhe fuqizimin e vendit. Në do të mbajmë premtimin që iu kemi bërë qytetarëve për të vazhduar me procesin e Brexiti.

May propozoi takime mes parlamentit dhe qeverisë për të arritur një zgjidhje dhe këto takime siç tha ajo do të fillojnë të mërkurën mbrëma.

Votimi u bë një ditë pasi Ligjvënësit britanikë kanë kundërshtuar planin e kryeministres britanike, Theresa May për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, duke krijuar kaos në procesin e Brexitit dhe duke nxitur votën e mosbesimit ndaj qeverisë.

Kundërshtimi veçse ishte pritur, mirëpo jo edhe shkalla e pakënaqësisë, pasi 432 vota kanë qenë kundër planit të kryeministres britanike dhe 202 kanë mbështetur atë.

Ky rezultat ka treguar edhe udhëheqësinë e brishtë të lideres May në Britani.

Kjo shifër njëherësh ka shënuar edhe mposhtjen më të madhe të ndonjë plani qeveritar në historinë moderne të Britnanisë, transmeton AP.

“Parlamenti ka folur dhe Qeveria do të dëgjojë”, ka thënë May pas votimit, i cili ka ndodhur vetëm 10 javë pasi Britania të largohet nga BE-ja, përkatësisht më 29 mars.

May ka premtuar se do të konsultohet me ligjëvënësit në hapat e ardhshëm mirëpo nuk ka dhënë detaje se çfarë planifikon të bëjë.

Parlamenti në anën tjetër i ka dhënë afat Qeverisë deri në ditën e hënë që të bëjë një propozim të ri.