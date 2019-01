Çfarë ndodh me pronat e Balilit? Reuters: Balili kishte lidhje me LSI-në

Që nga nëntori 2017, Arjan Baçi dhe Erjon Eiçku janë dy njerëzit që administrojnë pronat e sekuestruara Kelmend Balilit. Baçi dhe Rriçku janë përfaqësues të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Sipas ligjit, ata, deri në një vendim të formës së prerë për atë që amerikanët e quajtën Eskobarin e Ballkanit, do të jenë ata që do të kryejnë çdo veprim ligjor me këto pasuri, si pronarët e vërtetë të cilët ndodhen në hetim.

Por a ka qenë aktiv “Santa Quaranta”, gjatë 2018-s Çfarë ndodh me paratë e këtij biznesi? Sipas ligjit antimafia , agjencia duhet të menaxhojë pronat e krimit deri në 2 vjet, kur jepet vendimi i formës së prerë. Por, zvarritjet e gjyqeve i kanë çuar këto afate deri në 5 vjet.