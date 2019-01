Detajet: Si u arrestua Balili të vetmen herë në 2006-ën në hotel buzë detit

Klement Balili është arrestuar vetëm një herë ne qershorin e vitit 2006, në një superoperacion policor në Sarandë, me forca lokale dhe efektivë specialë të ardhur me helikopter nga Tirana.

Pasi u ndalua një furgon me 750 kg kanabis, i marrë në Lazarat pranë Fabrikës së Tullave, me destinacion Butrintin, ku përmes kanalit të njohur dërgohej për pak minuta në Korfuz, pak momente më pas iu vunë prangat dhe Klement Balilit, që është bërë i njohur si Eskobari i Ballkanit.

Sipas burimeve të gazetës Mapo, Balili po priste ngarkesën në një ditë të ngrohtë qershori teksa pinte i qetë në barin e hotel Delfini buzë detit në Sarandë. Kishte të paktën një muaj që hetohej dhe mbikëqyrej nga policia. Në ndihmë të policisë vendore kishin ardhur dhe forca speciale nga Tirana. Ishin 20 trupa. Balili merret me helikopter bashkë me dy oficerët që bashkëpunonin me të dhe sillet në kryeqytet.

Si u ra në gjurmët e Balilit

Në maj 2006 kapet një ngarkesë e madhe me drogë, dërguar përmes një skafi në Korfuz. Skafisti bashkëpunon dhe tregon se drogën e kishte marrë tek magazinat e Balilit.

Balili vihet në përgjim. Dhe vëzhgohej kudo ku lëvizte. Kur u kap furgoni me drogë që vinte nga Lazarati, policia tashmë i kishte provat.

Shoferi i furgonit fliste vazhdimisht me Balilin dhe i tregonte ku ndodhej dhe sa rrugë i kishte mbetur deri në Sarandë.

Ky hetim nxori dhe dy oficerët që bashkëpunonin me Balilin. Balili në atë kohë bëri disa muaj burg. Pas lirimit mesa duket u forcua edhe më shumë dhe e rriti aktivitetin e narkotrafikut, deri dy vite më parë.