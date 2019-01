Lulzim Basha në “Tempora”: Një trafikant ndërkombëtar trajtohet si VIP

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha i ftuar në “Tempora” nga Sonila Meço, tha se Klement Balili konsiderohet si VIP, duke u shoqëruar me makinën e një drejtori policie.

Basha: Si ka mundësi që një prind i papunë me tre fëmijë që del e proteston se i kanë vënë traun tek pragu i shtëpisë tërhiqet si kafshë me pranga në duar, ndërsa njeriu i konsideruar si Eskobari i Ballkanit del dhe takohet me drejtorin e Policisë dhe hipën në makinën e drejtorit të Policisë. Ajo është makina e një funksionari. E kuptoni çfarë shteti qesharak që kemi. Qytetarët që protestojnë e trajtojnë si kriminel dhe një në kërkim ndërkombëtar e trajtojnë si VIP.



/Ora News.tv/