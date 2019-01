Nis seanca e jashtëzakonshme/ Opozita në seancë, sot votohen ministrat e rinj…

Ka nisur seanca e jashtëzakonshme plenare për votimin e dekreteve të Presidentit Ilir Meta për shkarkimin e 6 ministrave dhe zëvendëskryeministres, si edhe për emërimin e 7 ministrave dhe zëvendëskryeministrin.

Seanca e jashtëzakonshme u thirr nga Kryeministri Rama dhe u miratua në mbledhjen e djeshme të Konferencës së Kryetarëve. Sipas vendimit të marrë nga Konferenca, parashikohet që sot të mblidhet Kuvendi ku do të zyrtarizohen edhe ndryshimet në qeveri, të cilat që prej datës 28 dhjetor janë pezull.

Konkretisht, parashikohet që të votohen shkarkimet e Arben Ahmetajt si ministër i Financave, i cili do të zëvendësohet nga Anila Denaj; Damian Gjiknuri si ministër i Infrastrukturës, i cili do të zëvendësohet nga Belinda Balluku; Mirela Kumbaro si ministre e Kulturës, e cila do të zëvendësohet nga Elva Margariti; Lindita Nikolla si ministre e Arsimit, e cila do të zëvendësohet nga Besa Shahini; Sonila Qato si ministre për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, e cila do të zëvendësohet nga Eduard Shalsi; Niko Peleshi si ministër i Bujqësisë, i cili do të zëvendësohet nga Bledi Çuçi; dhe Senida Mesi si zëvendëskryeministre, e cila do të zëvendësohet nga Erion Braçe.

Për në seancën e sotme plenare ka konfirmuar pjesëmarrjen edhe opozita, e cila do ta nisë këtë sesion parlamentar jo me bojkot.

I vetmi ndryshim që nuk do të votohet është shkarkimi i ministrit Bushati, detyrë që pritet ta marrë vetë Kryeministri Rama. Ky votim nuk do të zhvillohet, pasi nuk ka ende një qëndrim të Presidentit për këtë çështje.

Ndryshimet

Iiken Arben Ahmetaj, vjen Anila Denaj

Iken Damian Gjiknuri, vjen Belinda Balluku

Iken Mirela Kumbaro, vjen Elva Margariti

Iken Lindita Nikolla, vjen Besa Shahini

Iken Sonila Qato, vjen Eduard Shalsi

Iken Niko Peleshi, vjen Bledi Çuçi

Iken Senida Mesi, vjen Erion Braçe

