Opozitës i’u refuzua debati në seancën e jashtëzakonshme, pritet deklarata nga selia blu…

Kanë braktisur seancën e jashtëzakonshme plenare, ku u miratuan dekretet për shkarkimin e 6 ministrave dhe emërimin e 7 ministra dhe zëvendëskryeministrit Erion Braçe, kreu i Partisë Demokratike ka mbledhur aleatët në selinë e PD-së.

Po diskutohet për marrëdhëniet me parlamentin dhe se çfarë do të ndodhë në vijim. Gjithashtu njoftohet për Balkanweb se në orën 19:30 se opozita e bashkaur do të mbajë një deklaratë në selinë blu. Ndërkohë rikujtojmë se kryetarët e grupeve parlamentare të PD-së dhe LSI-së kërkuan të merrnin fjalën për debat gjatë seancës plenare, por kjo gje u hodh poshtë nga kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi./gazetamapo.al/