Dita e shtunë, 19 janar 2019: moti do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare, të cilat do të pasohen nga reshje shiu të pakta përgjatë zonës perëndimore.





Era do të jetë me drejtim Juglindje (SE) me shpejtësi maksimale deri në 20 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,5 – 2,5 metër në detet Adriatik dhe Jon.

Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 0/8°C

Zonat e ulëta 8/16°C

Zonat bregdetare 10/17°C