Pas vizitës së tij në Kosovë, komisioneri Johanes Hahn do të ndalet në kryeqytet, ku do të takohet me kryeministrin Edi Rama.

Lajmi është bërë i ditur nga ambasadori i BE-së Luigi Soreca përmes një postimi në ‘Twitter’.

Sipas Sorecës takimi mes kryeministrit Rama dhe Hahn do të jetë për vlerësimin e reformave që do të ndiqen në vazhdim.

Ndërkohë, pritet që Hahn të mbërrijë në Tiranë mbrëmjen e sotme.