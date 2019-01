Pse e shkarkoi Rama? Për cfarë është ankuar Bushati tek Meta, Presidenti lë dicka të nënkuptohet

Me gjithë kujdesin dhe hermetizmin e treguar në intervistën me Ylli Rakipin, presidenti Ilir Meta me dashjen e tij ka lënë dicka të nënkuptohet lidhur me arsyet pse Rama shkarkoi Dimir Bushatin.

Meta u shpreh se nuk donte te shqyrtonte motivin pse po shkarkohej Bushati, që sic u kuptua, ministri ende në detyrë ia ka bërë të qarta Metës, mesa duket në një rrëfim që ka patur mes tyre.

“A mund të ishte qëndrimi i ndryshëm me Ramën për cështjen e kufinjve të Kosovës, arsyeja e shkarkimit”, ngulmoi gazetari Rakipi. Meta nuk e mohoi, as nuk e pohoi, duke i dhënë edhe më shumë kuptim, asaj cka aludoi për një moment në lidhje me motivin pse Edi Rama largoi Ditmir Bushatin.

Meta u ndal gjatë lidhur me postin e Ministrit të Jashtëm, dhe qëndrimin e tij, pasi sipas tij, kryediplomati është rol shumë specifik duke u nisur edhe nga marrdhëniet e raportet shtetërore që ka ky portofol qeveritar me Presidentin e Republikës.