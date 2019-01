Seanca e jashtëzakonshme/ Basha: Ç’do ditë me Ramën, është një ditë krize…

Ka nisur seanca e jashtëzakonshme plenare për votimin e dekreteve të Presidentit Ilir Meta për shkarkimin e 6 ministrave dhe zëvendëskryeministres, si edhe për emërimin e 7 ministrave dhe zëvendëskryeministrin.

Update/ Pasi grupet parlamentare të PD dhe LSI kërkuan që seanca e sotme e jashtëzakonshme të shoqërohej me diskutime, kërkesë që nuk u miratua, deputetët e opozitës kanë bllokuar foltoren në Kuvend, si dhe kanë braktisur sallën.

Kreu i opozitës Lulzim Basha shprehet se Edi Rama është një i sëmurë psiqik dhe deklaroi se kush i shërben qëndrimit të Edi Ramës si kryeministër është tradhtar i vendit.

“Shqipëria nuk e përballon dot këtë gjendje. Ne duhet të jemi krah i popullit dhe ti japim zgjidhje politike. Çdo ditë me Edi Ramën kryeministër është një ditë krizë dhe emergjence për shqiptarët. Çdo kush që i shërben me vetëdije apo pa vetëdije vazhdimit që ai të jetë kryeministër është një tradhëtar i interesave të kombit shqiptar. Duhet rrëzuar me çdo kusht dhe çdo mjet Edi Rama”.-shprehet Basha. /mapo.al/