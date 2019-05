Ju sugjerojme

Tesla po përgatit modelin S i cili do të lançohet në shtator të vitit 2020. Modeli S nuk do të ketë panel klasik të instrumenteve në frontin e shoferit, por të dhënat mbi parametrat e makinës do të jenë në dispozicion vetëm në ekranin me prekje.

Informacionet mbi performancat aktualisht nuk dihen, por sipas CNBC, Modeli S për 2020 do të ketë përmirësime në bateri. Me një karikim të baterisë, vetura do të jetë në gjendje të udhëtojë deri në 644 km.

