1.3 ton kokainë/ SPAK: Kamionin e kishim nën kontroll, nuk ka lidhje me ne

Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook mapo.al

Kreu i SPAK, Arben Kraja reagon për Abc News lidhur me 1.3 ton kokainë që kaloi nga Shqipëria dhe u kap në Maqedoninë e Veriut. Në një prononcim për mediat, Kraja është shprehur se lënda narkotike nuk ka lidje me Shqipërinë, por ka kaluar tranzit dhe se e kanë patur nën kontroll. “E kemi pas nën kontroll. Është vetëm tranzit. Nuk ka lidhje me ne”, ka thënë Kraja.

LEXO EDHE:









Etiketa: kokainë