10 arsyjet pse u lirua anëtari i “Bandës së Durrësi”, babain të sëmurë me zemër

Një tjetër anëtar i të ashtuquajturës “Banda e Durrësit”, Sardian Sulejmani, u lirua nga qelitë e burgut të Fierit prej tetorit 2019, i cili rezulton i dënuar me 25 vite burgim.

Ndërkohë vendimi i lirimit të tij u mësua një javë pas lirimit të të dënuarit me burg përjetë Endrit Dokle nga Gjykata e Krujës.









Në vendimin e dhënë që e disponon Ora News renditen 10 argumentet që Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Fier ka renditur për të çuar në lirimin e tij.

Një nga këto është gjëndja shëndetësore e të atit e cila nuk është e mirë pasi ka probleme me zemrën. Sardiani është djali I vetëm I kësaj familjeje pasi I vëllai i ka vdekur në vitin 1999 ndërsa e ëma i ka vdekur në 2016.

“Gjendja shëndetsore e të atit të të dënuarit nuk është e mirë, pasi ka probleme me zemrën, për të cilën ka qënë disa herë i shtruar në spital dhe merr mjekim. Gjithashtu edhe gjendja emocionale e tij është shumë e rënde për shkak të vdekjes së djalit të madh në vitin 1999 dhe bashkëshortes se tij ne vitin 2016, duke ndikuar edhe në gjendjen e tij shëndetsore ne tëresi dhe ka nevoje per përkujdesje të vazhdueshme si dhe mbeshtetje emocionale nga djali i tij, pasi është e vetmja familje që i ka mbetur.”

Në korrik të 2012 Gjykata e Apelit e Krimeve të Rënda dënoi me 25 vite bug Sardian Sulejmanin për akuzën e vrasjes me paramendim të Avni Gashit ndodhur në tetor 2005 në Tiranë, si dhe vrasje me paramendim të mbetur në tentativë në dy raste ndaj Lulzim Berishës, ngjarje e ndodhur në gusht të 2005

“Ne kohën e kryerjes se veprës penale i dënuari ka qënë ne një moshë shumë te re për te kuptuar si duhet pasojat e veprimeve te tij, e shoqeruar kjo edhe nga ndikimi negativ i personave të tjerë si dhe nga humbja e vëllait ne kohen kur i dënuari ishte ende i mitur.” Thuhet në pikën 6 të argumenteve që Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Fier ka renditur për të çuar në lirimin e tij.

Ndërkohë gjyqtari Piro Sota argumenton: Arsyet e veçanta nuk janë gjë tjetër veçse rrethana konkrete, të cilat provojnë se me dënimin e vuajtur është arritur qëllimi për edukimin dhe i dënuari është i gatshëm të riintegrohet në shoqëri.

Nga dinamika e vuajtjes së dënimit me nr.4126 dt.19.07.2019, rezultonte se i dënuari Sardian Sulejmani, kishte vuajtur fizikisht 13 vite,8 muaj e 19 ditë burgim.

Nga dënimi i dhënë kishte kryer gjithsej 19 vite, 11 muaj e 3 ditë burgim.

Në ditën e marrjes së këtij vendimi I kishin mbetur për të vuajtur edhe 4 vite 10 muaj e 17 ditë burgim.

