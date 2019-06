10% e fëmijëve 8-9 vjeç janë mbipeshë

Ju sugjerojme

10% e fëmijëve 8-9 vjeç në Shqipëri janë mbipeshë. Të dhënat e treguesve shëndetësorë flasin për një obezitet të shtuar në 10-vjeçarin e fundit në vendin tonë.

Manastirliu: Ka një këmbanë alarmi për sa i takon mbipeshës dhe obezitetit tek fëmijët 8-9 vjeç. Sipas të dhënave të ISHP, 22% e tyre janë mbi peshë, prej të cilëve 10% janë obezë.

Nisur nga të dhënat e studimit, Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale deklaroi se duhet ndërmarrë menjëherë për një plan kombëtar për mirëushqyerjen e fëmijëve.

Manastirliu: Do të ndërmarrim një plan kombëtar veprimi me tre komponentë. Shëndetin e gruas shtatzënë, nxitjen e ushqyetjes me gji dhe mirëushqyerjen e fëmijëve.

Studimi i fundit demografik dhe shëndetësor (ADHS) tregon se në 10 vjeçarin e fundit ka tregues të përmirësuar të gjendjes nutricionale të fëmijëve 0-5 vjeç./ora/

Etiketa: femijet