10 pyetje që secili person në lidhje duhet t’ia bëjë vetes

Sipas hulumtimeve të reja dhe bazuar në dëshmitë e çifteve, avokatëve familjarë, terapistëve të lidhjeve, etj., ekzistojnë 10 pyetje që çdo njeri në lidhje duhet t’ia bëjë vetes dhe partnerit për t’u siguruar se lidhja do të zgjasë.

Këto pyetje kryesisht kanë të bëjnë me angazhimin në lidhje dhe përputhshmërinë e dy personave.

10 pyetjet kritike:

– A përshtatemi unë me partnerin

– A kemi bazë të fortë të miqësisë

– A i duam të njëjtat gjëra në lidhje dhe në jetë?

– A janë realistike pritshmëritë tona

– A e shohim në përgjithësi më të mirën te njëri-tjetri

– A punojmë të dy për ta mbajtur lidhjen “elastike”

– A ndihemi që të dy se mund t’i diskutojmë gjërat lirshëm dhe të bisedojmë për gjëra të ndryshme

– A jemi që të dy të angazhuar të punojmë gjatë periudhave të vështira

– Në rrethanat e mbushura me stres, a do të punonim së bashku për t’i kaluar ato?

– A kemi secili persona mbështetës përreth nesh?

Do ta vëreni se shumica e këtyre pyetjeve duket se e kanë përgjigjen e thjeshtë si “po” ose “jo”, por faktikisht qëllimi i tyre është ta fillojnë një bisedë të thellë.

Çiftet vërtet, duhet ta pyesin veten nëse mund të flasin lloj-lloj gjërash me njëri-tjetrin dhe se a janë shokë të mirë – e jo ta kaloni listën vetëm duke i zgjedhur përgjigjet e duhura.

