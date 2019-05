10 Pyetjet e PD për Mogherinin: Në cilin vend të BE ndodhin këto?

Ju sugjerojme

Numri II i Partisë Demokratike, Edi Paloka ka reaguar përmes një statusi në facebook, pas deklaratës së përbashkët Rama-Mogherini në Kryeministri. Shefja e diplomacisë në Komisionin Europian, Federica Mogherini deklaroi se nuk ka diskutuar me Ramën për krizën politike dhe nuk do negociojë sepse këto janë çështje të brendshme të një shteti. Po kështu ajo tha se qeveria ka plotësuar kriteret për çeljen e negociatave.

Ndërsa Paloka në reagimin e tij, thotë se Ramës i është mbyllur dera nga vendet anëtare të BE për shkak të krimit dhe korrupsionit në vend. “Askush nuk e mbron dot me pushtetin e tij, as me para droge e korrupsioni, as me presione destabiliteti”, shkruan Paloka, duke deklaruar se “Shqipërisë do ti hapen negociatat kur të largojmë Edi Ramën”.

Ndërsa më poshtë janë pyetjet që Paloka i drejtoi znj. Mogherini, por pa ia permendur emrin:

1. Në cilin vend të BE funksionon drejtesia pa Gjykatë Kushtetuese dhe pa Gjykatë të larte?

2. A ka sot një rast në BE që një qeveri me veprimet e saj të ketë asgjësuar Gjykaten Kushtetuese dhe Gjykatën e Lartë?

3. Në cilin vend të BE, ministra dhe funksionarë të larte politikë kapen në përgjime me drejtues organizatash kriminale duke blerë vota dhe më e pakta nuk hetohen?

4. A ka ndonje vend ne BE qe Prokuroria bën gjithçka për të prishur provat e shitblerjes së votave ku janë implikuar ministra, deputetë, kryetarë bashkish?

5. Në cilin vend të BE ka toleruar e ca më keq, mbështetur shitblerjen e votës deri më sot?

6. Ne cilin vend të BE një ministër është në hetim si bashkëpuntor i trafikantëve të drogës dhe qeveria nuk ka dhënë dorëheqjen?

7. Në cilin vend të BE një person me vëllanë e dënuar për trafik droge dhe aktiv në trafikun e drogës bëhet ministër i Brendshëm dhe në vend që të hetohet trafiku i drogës ndiqen penalisht denoncuesit?

8. Në cilin vend të BE Qeveria kërkon të vjedhë 40 milionë euro në 2 km rrugë me kompani fantazëm, duke dhunuar banorët që u prishën shtëpitë ndërkohë që drejtësia hesht?

9. A ka një vend antar të BE ku partia qeverisesë ka futur në Parlament dhe qeverisje; trafikant femrash, trafikant droge, vrasës, përdhunues, hajdut ordiner e të korruptuar?

10. A ka ndonjë vend të BE që i pranon këto standarte?!

-Natyrisht që JO”, shkruan Paloka.

