100 vjet kryeqytet – Tirana në festë (VIDEO)

Tirana feston sot 100-vjetorin e shpalljes kryeqytet. Grupe muzikore dhe këngëtarë të njohur po performojnë në skenën e ngritur te sheshi Nënë Tereza, përpara mijëra qytetarëve. Aktivitetet për këtë ditë festive nisën që herët gjatë ditës. Një pritje nga Bashkia e Tiranës u organizua në Pallatin e Brigadave.

Në ceremoni ku merrnin pjesë kryeministri Edi Rama, ambasadorë, ministra përfaqësues të klerit e të medias, dhe personalitete të larta, Veliaj theksoi se më shumë se kurrë ky është momenti që shqiptarët të jenë bashkë për të mirën e vendit për të ecur përpara, ashtu siç shqiptarët u bënë bashkë për të shpallur Pavarësinë apo për të mbledhur Kongresin e Lushnjës.









Ndërsa kryeministri Rama e ka krahasuar Tiranën me Amerikën e Vogël ku çdo kush sheh se si i realizohen ëndrrat dhe ndërton të ardhmen. Para të ftuarve, personaliteteve dhe ambasadorëve të SHBA-BE-së, kreu i qeveria u shpreh se sfidat për shekullin e ri që nis nesër janë të shumta për Tiranën. “Dua t’i referohem Kadaresë kur thotë se ‘Tirana gdhin aq pabesisht e hijshme sa nuk di për çfarë ta marrësh delir apo qytet’. Kjo frazë i ka brenda të gjitha. Tirana është Amerika jonë e vogël. Tani kohët ka ndryshuar dhe me të drejtë, Amerika na kërkon të bëhemi si Amerika sot. Është vendi ku njerëzit vijnë dhe kanë një ëndërr. Duke parë si u shkëlqejnë sytë ambasadorëve nuk jemi keq. Keq nuk jemi, do të jemi shumë më mirë pa diskutim, edhe nëse nuk jemi ne të zotë. Lum si ne që jetojmë në Tiranë”, tha ai.

Presidenti Ilir Meta, nga ana tjetër, nuk iu bashkua aktiviteteve të Bashkisë, por festoi te Teatri Kombëtar, pikërisht te ndërtesa të cilën Rama dhe Veliaj duan ta shembin.

Ndërsa kryedemokrati Lulzim Basha përcolli një mesazh në rrjetet sociale:

“Sot kryeqendra e shqiptarëve kremton 100 vjetorin e saj si kryeqytet. Në këtë ditë historike, mirënjohja e parë me përulësi i takon komunitetit autokton të Tiranës që me shpirtgjerësi të pashembullt dhe me qytetari legjendare, mundësoi që ky qytet të rritet, të zhvillohet dhe të kthehet në vatër të të gjithë shqiptarëve, të rinisë dhe shpresave të gjithë kombit.

Tirana mbajti mbi supet e saj pesha të rënda në kohë të vështira. Familjet e mëdha të Tiranës hapën dyert dhe zemrat për shumë prej shqiptarëve të dëbuar nga trojet stërgyshërore, dhe për këdo që kërkoi dhe gjeti shanset për një jetë më të mirë pas rrëzimit të regjimit komunist. Qendra ekonomike, kulturore dhe shoqërore e Shqipërisë, mbetet sot zemreku i kombit ku ngërthehet shpresa dhe besimi i shqiptarëve për një të nesërme më të mirë. Zoti e bekoftë Tiranën, Shqipërinë dhe shqiptarët!”

