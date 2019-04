103 mijë euro shpërblim për familjarët e 21 Janarit

Ju sugjerojme

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg ka pranuar marrëveshjen e qeverisë shqiptare dhe famijlarëve të viktimave të 21 Janarit për masën e shpërblimit.

Shpërblimi më i madh do të përfitohet nga bashkëshortja dhe i biri i Faik Myrtajt, të cilët do të marrin nga 39 mijë euro secili, ndërsa përfitues është edhe Ilmi Deda, vëllai i Hekuran Dedës, që do të marrë 15 mijë euro, si dhe bashkëshortja e Ziver Veizit, e cila do të marrë 10 mijë euro.

Pjesë e marrëveshjes përfituese është edhe xhaxhai i Aleks Nikës, Mark Nika.

Avokatura e Shtetit paraqiti në korrik 2018 deklaratat për zgjidhje miqësore, të firmosura nga të gjitha palët.

Marrëveshja që në total shkon 103 mijë euro, detyron shtetin shqiptar t’i kryejë shpërblimet brenda 3 muajve.

Rinaldo Myrtaj, EUR 39,000

Mamude Myrtaj, EUR 39,000

Ilmi Deda, EUR 15,600

Alma Rredhi, EUR 10, 000

