Arrestimi/ Flet për herë të parë Henri Çili: Jam i pafajshëm, do kërkoj dëmshpërblim

Botuesi Henri Çili ka folur për herë të parë për mediat pas lirimit nga Gjykata e Përmetit. Ai thotë se akuzat e ngritura nga Prokuroria ndaj tij nuk qëndrojnë. Çili mohon të ketë takuar gjyqtarë apo dhe zyrtarë të tjerë të lartë të drejtësisë për të liruar autorët e vrasjes së ish-efektivit të RENEA-s, Ibrahim Basha, ndërsa shton se do të kërkojë dëmshpërblim për ndalimin nga policia.

Gjykata e Përmentit vendosi ndaj Çilit detyrim paraqitje, ndërsa për avokatin e studios së tij ligjore “Legal Studio”, Ilir Korbi, u dha masa e arrestit shtëpiak. Mbi botuesin e njohur Prokuroria rëndon akuzat si ajo e mashtrimit, falsifikimit, fshehje të të ardhurave, ushtrim i ndikimit të paligjshëm si dhe pastrime të produkteve të veprës penale, akuza të cilas sipas Çilit nuk qëndrojnë.









“Nuk kam kryer asnjë veprim të paligjshëm e nuk kam mashtruar askënd, është marrëdhënie shërbimi mes studios legale, të afërm të personave në procese gjyqësore, janë bërë kontakte për shërbimet juridike në funksion të mbrojtjes ligjore,

Nuk kam falsifikuar asnjë dokument, as kam marrë pjesë në përpilimin e ndonjë dokumenti që më pas të jetë falsifikuar.

Nuk kam fshehur asnjë të ardhur, për të dy çështjet e akuzuara, nuk kam bërë asnjë arkëtim, kontratë shërbimi në të dy rastet kemi qenë në fazën e negociimit.

Ndikim i paligjshëm, lidhur me dy çështjet, nuk kam takuar asnjë gjykatës, as unë e as avokatët e studios ligjore, në jetën time asnjë gjykatës nuk kam takuar për të ndikuar për vendime të ardhshme gjyqësore.

Përderisa nuk është realizuar asnjë e ardhur, nuk ka mundësi të realizohet asnjë pastrim i veprës penale.

Dhurimi i dy njësive nga Seit Fishta në kompleksin Fishta është bërë me vullnet të ligjshëm, janë paguar taksat, gjithçka e ligjshme, do bënim kurse trajnimi, shkolla vere e të tjera.

Kontakti me Seit Fishtën ka marrë shkas nga lidhjet e një të afërmi të klientit të studios sime, por nuk ka lidhje me çështjen Aliko.

Nuk kam takuar asnjë gjykatës për të ndikuar në vendimet e ardhshme gjyqësore. Mund të takoj kategori të ndryshme personash, të lidhur edhe me drejtësinë, por në lidhje me këtë, jo.

Do të apeloj masën detyrim paraqitje, do kërkoj pafaqësi dhe sigurisht edhe dëmshpërblim. Kur mua më bënë kaq shumë shkelje, imagjinoni qytetarët e thjeshtë. Drejtësia dhe cilësia e drejtësisë është në gjendje alarmante dhe duhet të jemi të shqetësuar“, u shpreh ai.

Çili shtoi më tej se për të është lajm i mirë që çështja ndodhet në SPAK. “Unë jam i bindur për pafajësinë time dhe besoj se sistemi do ta konfirmojë këtë pasi e gjitha ndërtohet mbi diçka që nuk ekziston”.

I pyetur nëse arrestimi i tij ka nxitje politike, Çili jep këtë përgjigje: “Nuk mendoj se jam viktimë e ndonjë procesi politik, pavarësist se aktorë të ndryshëm mund ta bëjnë këtë, cilësi skandaloze e sistemit të drejtësisë në vend, gjykatësit që dhanë masën e parë të arrestit dhe prokurori nuk kanë kaluar vetingun, proces i pakuptimtë, absurd për të qenë i qëllishëm, aq më keq politik. Kur unë kam kaq shumë vështirësi për të gjetur të drejtën imagjinoni qytetarët e thjeshtë, drejtësia është në gjendje alarmante dhe duhet të jemi të gjithë të shqetësuar”.

