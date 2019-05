13-vjeçari makth i fëmijëve të shkollës, i kërcënon dhe ju merr para

Në media po qarkullon lajmi se një nxënës në shkollën 9-vjeçare “Kongresi i Manastirit” në Tiranë, është kthyer në problem, pasi ngacmon seksualisht vajzat dhe kërcënon e fyen mësuesit dhe askush nuk merr masa për këtë.

“Rasti konkret ka të bëjë me një fëmijë që është 13 vjeç. Ka ardhur nga një institucion privat një vit më parë. Është një fëmije i vetëkënaqur, për shkak se është edhe kampion noti dhe ndihet me i zhvilluar se të tjerët. Nga verifikimet tona nxënësi ka shfaqur sjellje të pahijshme, përdor fjale të pista, ka sjellje hiperaktive, u merr sendet personale (mjete mësimore) ose u merr lekët fëmijëve dhe blen pije energjike që i konsumon shumë. Unë kam 1600 nxënës dhe i trajtoj të gjithë njësoj. Mua nuk më ka ardhur asnjë ankesë zyrtare për kërcënim me thikë apo ngacmimi seksual siç flitet në media.