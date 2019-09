14-vjeçari bën masakër, vret 5 anëtarët e familjes në Alabama (FOTO)

Një 14-vjeçar ka rrëfyer se ka vrarë pesë anëtarët e familjes së tij në një rezidencë në Alabama, thanë autoritetet vendase. I riu ishte “duke ndihmuar hetuesit në gjetjen e armës, një armë prej 9 mm që ai tha se e hodhi diku aty pranë vendit të krimit”, shprehet në një postim në Twitter Zyra e Sherifit të Qarkut Limestone.

Motivet e kësaj masakre janë ende të paqarta, ndërsa hetimet për ngjarjen e rëndë vijojnë. Sot zyra e sherifit tha se tre nga pesë personat e qëlluar në rezidencën Elkmont u konfirmuan të vdekur në vendngjarje dhe dy u sulmuan në ajër.

Burimi: cnn.com

BREAKING: Five people have been shot at a residence in the 16000 block of Ridge Rd in Elkmont. Three confirmed dead at the scene, two were airlifted in critical condition.

— Limestone Sheriff (@LimestoneCoSO) September 3, 2019