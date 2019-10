17 vite karrierë, Bastian Schweinsteiger “var këpucët në gozhdë”

Ju sugjerojme

Bastian Schweinsteiger, ish-futbollisti i kombëtares gjermane, aktualisht pjesë e Chicago Fire në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka njoftuar sot pasditë se në fund të sezonit do të “varë këpucët në gozhdë”.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale 35-vjeçari saktëson se në fund të sezonit do t’i japë fund karrierës 17-vjeçare, ku ka fituar 8 tituj kampion në Bundesligë me Bayern Munchen, 1 FA Cup me Manchester Unioted dhe një kupë bote me kombëtaren e Gjermanisë.

Bastian prej dy sezonesh luan në kampionatin amerikan të futbollit, ndërsa prej vitit 2016 është tërhequr nga kombëtarja gjermane.

Etiketa: Bastian Schweinsteiger