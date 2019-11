OSBE: 19% e grave në Shqipëri janë dhunuar fizikisht, 62% psikologjiksht

Ju sugjerojme

Sot në ditën kundër Dhunës me Bazë Gjinore, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) nisi një fushatë ndërgjegjësimi të quajtur “Jepi fund heshtjes”.

Fushata do të zhvillohet gjatë 16 Ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore. OSBE-ja njofton se në dhjetor do të shpërndajë postera në rajonet e policisë, në mbarë vendin, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për dhunën ndaj grave dhe rolin e policisë në luftën kundër kësaj dhune.









“Dhuna kundër grave është shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut e, megjithatë, ajo mbetet një fenomen i përhapur nëpër botë. Rezultatet e anketës së OSBE-së treguan se dhuna kundër grave vijon të jetë e pranishme në Shqipëri. 19 për qind e grave kanë përjetuar dhunë fizike dhe 4 për qind thonë se kanë pësuar dhunë seksuale nga partneri intim. Më shumë se gjysma e grave (62%) kanë pësuar dhunë psikologjike nga partneri. 34% e grave kanë pësuar ngacmim seksual që prej moshës 15-vjeçare dhe 17% e kanë pësuar këtë lloj ngacmimi gjatë 12 muajve përpara zhvillimit të anketës. Rrallë gratë i denoncojë rastet e dhunës tek autoritetet përgjegjëse. Vetëm 3% e grave, që pësuan dhunë nga partneri aktual, denoncuan në polici rastin që iu dukej më i rëndë, dhe thuajse gjysma e grave të intervistuara në Shqipëri (48) mendojnë se dhuna në familje është një çështje private, e cila duhet të trajtohet brenda familjes. Turpi, frika, varësia ekonomike dhe mosbesimi tek institucionet janë pengesat kryesore të identifikuara nga gratë si arsye për mosdenoncimin e dhunës”.

