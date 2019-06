New York Times: Mijëra njerëz në rrugë, kërkohen zgjedhje të reja

Ju sugjerojme

Mediat më të mëdha amerikane si Washington Post dhe New York Times po raportojnë për protestën e fundit në Tiranë. Ja çfarë shkruan New York Times:

Mijëra mbështetës të opozitës dolën sërish në rrugë të dielën për të kërkuar zgjedhje të reja, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga fuqitë Perëndimore për t’u ulur për bisedime.

Mbështetësit e opozitës së qendrës së djathtë- e drejtuar nga Partia Demokratike, u mblodhën përpara godinës kryesore të qeverisë, duke akuzuar kryeministrin e Partisë Socialiste të qendrës së majtë, Edi Rama për korrupsion dhe lidhje me krimin e organizuar. Ata duan që Rama të dorëhiqet dhe një qeveri tranzitore të marrë vendin deri në zgjedhjet e parakohshme parlamentare.

“E gjitha beteja jonë është për zgjedhje të lira dhe të ndershme, për vlera europiane,” tha lideri demokrat, Lulzim Basha.

Falakadanë, tymuese dhe shashka u hodhën në ndërtesën e qeverisë gjatë fjalimit të Bashës.

Protestat e opozitës kanë nisur që nga mesi i shkurtit. Socialistët e Ramës thonë se opozita po dëmton imazhin e vendit, ndërsa udhëheqësit e Bashkimit Europian do të vendosin nëse do nisin negociatat e plota të anëtarësimit me Tiranën.

