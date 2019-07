2 vëllezër shqiptarë po bëjnë namin në SHBA!

Ju sugjerojme

Këngëtarja e njohur me origjinë shqiptare Dua Lipa i ka njohur ndjekësit e saj shqiptarë me dy bashkatdhetarë që po shkëlqejnë në fushën e modës. Përmes një fotoje ku shfaqet e veshur me një bluzë me logo që lexon “Bond”, Dua Lipa është shprehur në “Instagram” se ndihet krenare për dy krijuesit shqiptarë të markës, të cilët janë vëllezër dhe quhen Arben dhe Kuj.

Sipas një kërkimi të thjeshtë në faqen “Bond NYC”, Arben dhe Kuj kanë filluar të veshin emra të njohur të muzikës si Halsey, Lil Nasx, Hamilton apo Bad Bunny. Me ç’duket, emrave shqiptarë të suksesshëm po u shtohen edhe ato të dy vëllezërve.

