20% e fitimeve nga marka ‘SKIMS’, Kim Kardashian i dhuron për fëmijët dhe familjet e prekura nga COVID-19

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Ylli me famë ndërkombetare, Kim Kardashian, me markën e saj “SKIMS”, ka vendosur që shitjet e të hënës së datës 23 mars, 20 për qind të atyre të fitimeve të shkojnë në programin COVID-19 të Reagimit Emergjent të Organizatës Baby2Baby për të siguruar esencat themelore për fëmijët dhe familjet e prekura nga shpërthimi i pandemisë.













Sipas një njoftimi për shtyp: “Gjatë pesë ditëve të fundit, Baby2Baby ka shpërndarë mbi 1.3 milion artikuj, përfshirë pelena, peceta higjenike, veshje, batanije dhe shumë gjëra të tjera”, shkruan Page Six.

Me çmim që variojnë nga 18 deri në 56 dollarë, Koleksioni i Pambukut i Kim Kardashianit do të jetë i disponueshëm duke përfshirë produktet si: mbathje, reçipeta, të brendshme etj. Fansat mund të bashkohen me listën e pritjes tani në faqen e internetit të markës “SKIMS” për të marrë qasje të hershme në dyqan.

Ndërkohë, vet Kardashian, si shumë të tjerë, po merr masa paraprake shtesë për të parandaluar përhapjen e virusit duke qëndruar në shtëpi.

“Më mungojnë motrat e mia, por ne të gjithë jemi distancues social dhe po qëndrojmë larg njëri-tjetrit të gjithë veç e veç të karantinuar. Është e vështirë, por ne duhet ta bëjmë këtë për sigurinë tonë dhe për të gjithë të tjerët. Ju lutem mos e injoroni ashpërsinë e paralajmërimeve për të qëndruar brenda për të ndaluar përhapjen e këtij virusi. Të gjithë do ta kapërcejmë këtë”, ka shkruar Kardashian në një video të postuar në Instagram.

Etiketa: Kim Kardashia