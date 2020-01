20 gjëra që mund të na bëjnë më të lumtur gjatë 2020-ës

Ju sugjerojme

Janë orët e fundit të 2019-ës dhe teksa përgatitemi për vitin e ardhshëm mendojmë për gjithë gjërat që do të na sjellë ky vit. Kujtoni që mirëqenia emocionale vlen më shumë se gjithçka, prandaj është momenti që ta ktheni atë në prioritet kryesor.

Më poshtë do të gjeni një listë me gjëra që do t'ju ndihmojnë të bëni paqe me veten!









1. Përballu me ankthin

2. Përmirëso oraret e gjumit duke kujtuar sa i rëndësishëm është për produktivitetin tënd

3. Gjej diçka që të bën mirë dhe shndërroje në prioritet sa herë je e shqetësuar.

4. Kalo të paktën 10 minuta jashtë. Vetëm ti dhe mendimet e tua.

5. Praktiko rregullisht një ushtrim që lidhet me meditimin.

6.Thuaj veten gjëra të mira

7. Hiq dorë nga të paktën një ves këtë vit

8. Gjej një aktivitet fizik që e do

9.Provo meditimin

10. Ndaloji vetes mendime negative. Nëse të vijnë në mendje, bëj diçka tjetër.

11. Investo në një marrëdhënie cilësore.

12. Lexo libra që do të ndihmojnë në zhvillimin tënd.

13. Redukto pak kohën që kalon në rrjete sociale.

14. Vendos objektiva edhe më të mira se të 2019-ës.

15. Lejojini vetes të jeni të mërzitur.

16. Nëse ke nevojë për ndihmë profesionale, mos hezito

17. Fik telefonin herë pas here.

18. Shkruaj gjërat për të cilat je mirënjohëse

19. Ushqehu mirë

20. Premtoji vetes se do t’i përmbahesh listës më sipër