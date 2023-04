Marrë nga gazeta “Koha Jonë” e datës 03 prill 1998, Përgatiti për Liberale.al, Laert Miraku

Avokati shpreson të përfitojë nga dëmshpërblimi i burgut hakun e punës







Sanxhaku i kërkon honorarin Nanos

Rreth 12 milionë lekë të vjetra do t’i kthejë shteti Nanos nëse fiton pafajësinë

Avokati i çështjes Nano do, që t’i shkojë deri në fund çështjes gjyqësore të kryeministrit shqiptar, e cila do të rinisë sërish këtë muaj, edhe për një arsye tjetër. Ai shpreson, që më në fund kryeministri shqiptar t’i japë honorarin e punës së tij të gjatë e të vështirë në mbrojtje të klientit të tij të rëndësishëm. Me anë të dëmshpërblimit, që Nano mund të marrë nëse del i pafajshëm, Sanxhaku kërkon, që të paguhet edhe ai. Kryeministri nuk i ka dhënë deri tani asnjë lek avokatit të tij, sipas asaj, që ka pretenduar vetë mbrojtësi. Njerëzit, që janë afër kryeministrit argumentojnë se me rrogën e tij të deritanishme, madje edhe pas ngritjes së re, që fillon më 1 prill, kryeministri shqiptar nuk ka pasur kurrë mundësi, që të shpërblejë, ose më sak- të t’i japë hakun avokatit, që e ka mbrojtur nga fillimi i procesit e deri në fund.

Avokat Sanxhaku ka paralajmëruar në shtyp se procesi Nano do të rinisë edhe një herë brenda muajit prill, duke filluar që nga gjykata e faktit. Me këtë proces Nano, ende figuron si i dënuar nga gjykatat shqiptare me një vendim të formës së prerë. Ai ka për- fituar nga një amnisti e ish- presidentit Berisha në muajin mars të vitit të kaluar. Në kërkim të nderit të nëpërkëmbur nga gjykatat e diktuara nga Berisha, siç i ka quajtur gjithnjë Nano, ai do ta rihapë procesin e tij gjyqësor nga e para për të kërkuar pafajësinë. E gjitha kjo ka për Nanon vetëm se një vlerë morale, pasi juridikisht ai nuk ka asnjë problem edhe pse, ligjërisht është fajtor. Pas amnistisë së Berishës ai gëzon të gjitha të drejtat juridike.

Nëse Nano del i pafajshëm, gjë e cila ka shumë gjasa të ndodhë, atëherë për rreth tre vjet burg, shteti ësh- të i detyruar, që t’i kthejë atij një shumë të konsiderueshme. Sipas ligjeve në fuqi nëse dikush kryen vuajtjen e një dënimi të padrejtë, domethënë kur ai shpallet i pafajshëm nga një vendim tjetër gjykate, shteti duhet t’i dëmshpërblejë atij 10 mijë lekë të vjetra për çdo ditë burgu. Për rreth 3 vjet e gjysmë burg Nano, duhet të marrë nga shteti rreth 12 milionë lekë të vjetra. “Do të kërkoj më në fund që të paktën me këto para të paguhem edhe unë për mbrojtjen, që i kam bërë”- ka thënë Sanx- haku.

Përparim Sanxhaku u zgjodh si avokat i liderit socialist në vitin 1993 për arsyen, se ai kishte qenë më parë një hetues i çështjeve ekonomike dhe të kontabilitetit. Së bash- ku me Agim Tiranën ai e mbrojti zotin Nano në proces- in e gjatë dhe të zhurmshëm nga fillimi në fund. Ky gjyq ka hapur në drejtësinë shqiptare një precedent pa të dytë. Nanos ia dhanë pretencën dy prokurorë dhe ia bënë mbrojtjen dy avokatë.

Avokat Sanxhaku është një ndër avokatët më të paguar të Shqipërisë. Së bashku me Kleanthi Koçin dhe Maksim Haxhinë ata janë tre avokatë, të cilët paguhen me tarifa shumë të larta. Çmimi i tyre është rreth 100 mijë lekë të vjetra për një ore punë. Nuk dihet nëse Nano do ta paguajë avokat Sanxhakun me çmim- in e tij të vjetër apo të ri. Në të vërtetë ishte ky proces, që e bëri avokat Sanxhakun ndër më të njohurit. Nano është tani i detyruar që ndoshta ta paguajë atë me çmime, të cilat ia rriti vetë ai me rëndësinë dhe bujën e çështjes së tij. Duke llogaritur çmimin për orë të avokat Sanxhakut dhe duke ditur gjatësinë e procesit, lekët e kompensimit do t’i mjaftonin Nanos, që ta paguante vetëm për rreth 120 orë punë. Në fakt me klientin e tij të rëndësishëm ai ka harxhuar shumë herë më tepër se kaq orë pune. Megjithatë thuhet se avokati nuk ka ndërmend, që ta rëndojë aq shumë kryeministrin në financat e tij për t’i kërkuar shpërblimin dhjetëra milionësh për punën e tij. Për të mos e detyruar ndoshta atë, që të kërkojë ndihmën e miqve të vet për të shlyer avokatin.

Përparim Sanxhaku vazhdon, që të jetë avokat i thjeshtë por i shtrenjtë, duke mos marrë asnjë post në sistemin e drejtësisë shqiptare. Përveç të qënurit anëtar i Këshillit të lartë të drejtësisë, e cila është një punë me honorar të papërfillshëm për vlerën, që ky avokat ka në treg. HENRI ÇILI