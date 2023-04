Marrë nga gazeta “Koha Jonë” e datës 26 prill 1998, Përgatiti, Laert Miraku

Gjenerali i Divizionit të Kukësit: Jemi të përgatitur për çdo rast

Serbët vetëm 200 metra afër

Refugjatët kosovarë tregojnë për UÇK-në. “Ata janë në male”

KUKËS/ Situata në kufirin verior të vendit dje paraqitej jo thjesht alarmuese, por edhe e frikshme. Rreth orës 14.20 në pikën kufitare të Tropojës, e quajtur Qafa e Prushit, afër 5 km larg kufirit, sipas informacioneve shqiptare, kishin zbarkuar pesë Ifa me ushtarë serbë, tre tanke, tre xhipa dhe të tjera makina të blinduara. Ndërsa në orën 19.20, në zyrën e gjeneralit të divizionit të Kukësit, një telefon nga kufiri lajmëroi se trupat serbe e kishin zvogëluar hapësirën që i ndante nga vija kufitare shqiptare, duke e çuar në më pak se 200 metra. Ndërsa gjenerali i divizionit të Kukësit, Kudusi Lama kërkonte informacione më të detajuara, nga zyra, ai urdhëronte rritje vigjilence dhe mosdhënie shkak për incident nga pala shqiptare. Gjeneral Lama tha mbrëmë për KJ se “kjo vendosje trupash serbe është mbinormale dhe situata në kufi është e jashtëzakonshme. Pavarësisht nga shumë fushime të tjera që kanë ngritur serbët në afërsi të kufirit, ky është fushimi i tyre më pranë nesh dhe hapi më i jashtëzakonshëm që ata kanë marrë”. Pyetjes sonë se nëse do të ketë edhe nga pala shqiptare demonstrime të këtij lloji, zoti Lamaj iu përgjigj: “Jo absolutisht. Ne nuk jemi luftënxitës, në rast se Serbia do të provokojë, ne do të veprojmë siç ajo e meriton. Le ta provojë dhe do e shohë se ka për të qenë aventurë. Jemi të përgatitur dhe të aftë t’ia dalim mbanë situatës luftarake”.







Me gjithë nervin dhe gjallërinë ushtarake të gjeneralit, nuk mund të ndiesh optimist. Ndërsa gjenerali flet për artileri të rëndë, tanke që sigurisht lëvizin, e të tjera, si dhe për përforcime që i kanë ardhur këtë kohë divizionit, asgjë prej këtyre nuk të siguron se do të ishte e mjaftueshme për të frikësuar palën serbe, e cila sipas gjasave është në përgatitje të një incidenti. Sidoqoftë, shumë shpresojnë se nuk do të ketë luftë, madje në qytetin e Kukësit as që e përmendin këtë fjalë dhe situata ngjan krejt normale. Në Krumë ku janë vendosur 22 refugjatët e parë dhe përveç tyre, nuk bëhet fjalë për luftë. Por në gojë të të gjithëve është fantazma e UÇK-së. Ku është vendosur ajo?: “Në mal të thonë vëllezërit kosovarë Shegjeçi (refugjatët e parë të Krumës) por ne nuk duam të japim asnjë deklaratë për këtë”. Në Kukës, të sigurojnë se këta 22 njerëz janë të vetmit refugjatë kosovarë në Shqipëri, por qytetarët nuk mendojnë që kjo të jetë plotësisht e vërtetë. Nëse nuk ka të tjerë, pritet të ketë padyshim dhe për këtë bindesh kur shikon në Krumë makinat e para të Kryqit të Kuq, të cilat dje sollën 7 ton ndihma ushqimore për refugjatët.

Kjo është gjendja deri dje në mbrëmje në Kukës e rrethi-na, kur qytetarët pinin kafen e zakonshme të darkës vetëm duke bërë shaka për mundësinë e këmbëshkeljes serbe në qytet ditët që vijnë, kur ushtarë dhe policët reagonin qetësisht ndaj idesë se lufta është në prag, ndërsa ushtarakët e lartë përsërisnin: “Situata është e jashtëzakonshme”. Ndërkaq thashethemet që qarkullojnë në qytet janë dy: “Në kufi, Qafë Prush, janë parë dje ushtarë serbë duke hedhur armët si një gjest demonstrativ kundër luftës. Megjithatë kjo duket po aq e pabesueshme sa dhe thashethemi tjetër se kontrabanda e armëve nga Qafa e Prushit, që furnizonin UÇK, po merrte përmasa të mbizakonshme”. NGA KUKËSI, RUDINA XHUNGA

Marrë nga Liberale.al