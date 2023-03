Marrë nga gazeta “Koha Jonë” e datës 27 mars 1998, Përgatiti për Liberale.al, Laert Miraku

Turqit marrin Pashalimanin

Për bazën e nëndetëseve shqiptare, jepen 7 milionë dollarë

Ushtria turke do të rindërtojë bazën ushtarake të Pashalimanit në rrethin e Vlorës, e cila u shkatërrua gjatë trazirave të pranverës së vitit të kaluar. Marrëdhëniet e mira shqiptaro- turke, sidomos në ushtri, u konkretizuan të mërkurën në Turqi pas nënshkrimit të një marrëveshje mes komandës së Forcave Detare të Turqisë me delegacionin e ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë, të kryesuar nga komandanti i Forcave të Mbrojtjes Detare të Shqipërisë, Kapiten i Rangut të Parë, Robert Bali. Sipas ATSH, përveç fillimit të punimeve për rindërtimin e bazës ushtarake të Pashalimanit, marrëveshja parashikon edhe ringritjen e kantierit të Riparimit të anijeve po aty, si dhe të Akademisë së Forcave Detare në Vlorë. Këto marrëveshje të rëndësishme do të përballo- hen financiarisht nga Qeveria Turke me një fond prej 7 milion dollarë.

Delegacioni i ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, i kryesuar nga komandanti i Forcave të Mbrojtjes Detare të Shqipërisë, Kapiten i Rangut të Parë, Robert Bali, ndodhet në Turqi që prej tre ditësh me ftesë të Komandantit të Forcave Detare të Turqisë, Gjeneral Armate Salim Dervisoglu.

Gjatë kësaj vizite kapitan Bali është pritur në takime të veçanta nga zëvendëskryeministri dhe ministër i Mbrojtjes, Sezgin, Shefi i Dytë i Shta- beve të Bashkuara të Turqisë, Gjeneral Armate, Cavik. Në këto takime, u ritheksua edhe njëherë vendosmëria e të dy palëve për të bashkëpunuar dhe mbështetur plotësisht ringritjen e shpejtë të Forcave të Armatosura të Shqipërisë si dhe për zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit bilateral dhe në kuadrin e NATO-s e të Partneritetit për Paqe.

Kështu, me marrëveshjen e nënshkruar pardje, baza e vjetër e Pashalimanit bëhet përsëri “pronë” e turqve pas pesë shekujsh, që nga koha kur ata i dhanë qytetit antik emrin e kryeportit, në turqisht Pasha Liman. Qyteti në jug të Shqipërisë, dikur koloni greke, ka qenë vazhdimisht një pikë e rëndësishme strategjike, derisa në vitin 1954 u kthye në një nga bazat më të mëdha ushtarake të Traktatit të Varshavës. Në 1960, pas prishjes së madhe, rusët tërhoqën tetë nëndetëse, ndërsa shqiptarët arritën të mbajnë katër prej tyre dhe në vitet ’67-’68 pro- vuan në ujërat ndërkombëtare se zotëronin mjete lundruese luftarake të një niveli të admirueshëm. Pas rusëve dhe kinezëve, të cilët ngritën një kombinat për prodhimin e anijeve të vogla, Pashalimani mbeti një bazë tepër e rëndësishme që i kushtonte jo pak qeverisë së Hoxhës. Por që gjithsesi nuk i shpëtoi rrënimit nga vetë shqiptarët në marsin e vitit të kaluar. Dhe për t’u bërë sërish “Pasha” limani i vogël i Orikumit ka nevojë për 7 milion dollarë që qeveria turke nuk nguroi t’i japë.