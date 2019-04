28 prill 2009- 28 prill 2019: Dekada e tretur në rrugën drejt BE

Ju sugjerojme

Dhjetë vjet më parë, më 28 prill të vitit 2009, Shqipëria aplikoi zyrtarisht për anëtarësim në Bashkimin Europian. Nëse kalendarët në Shqipëri kanë dalë jashtë funksionit me kohë, këtë datë na e kujton gazeta gjermane, Die Zeit.

Interesant është të shohësh se një dekadë thuajse është tretur përpara syve të shqiptarëve dhe vendi nuk ka bërë ndonjë hap domethënëse drejt integrimit.

Marrja e statusit të vendit kandidat ishte i vetmi lajm i mirë në dekadë, ndërkohë që për të nisur negociatat, një proces që do zgjasë shumë, shumë vite, akoma nuk kemi një sinjal pozitiv.

As në takimin e së hënës në Berlin, kryeministri Edi Rama nuk do të marrë ndonjë mesazh pozitiv. Natyrisht, sipas Dojçe Veles, nuk do mungojë fjalia standarde e Merkel që ‘Gjermania u jep rëndësi perspektivës europiane të Shqipërisë dhe Maqedonisë’, por presidenti francez, Macron nuk pritet ta zërë fare në gojë çështjen e zgjerimit të BE.

Sipas agjencisë Reuters, Franca dhe Holanda vazhdojnë të jenë vendet që këmbëngulin për të mos hapur negociatat. Madje Holanda po ndërmerr një iniciativë akoma më të frikshme, duke kërkuar rivendosjen e vizave me Shqipërinë. Por mos mendoni se kancelarja gjermane do e ketë të lehtë të bëjë premtime për qeverinë e Ramës. Sipas Reuters, brenda partisë së saj ka rezerva dhe votimi në Bundestag do jetë i vështirë.

Më e rëndë bëhet situata po të shohësh se mediat gjermane kanë nisur që të diferencojnë tani Maqedoninë si vendin më të mundshëm për të marrë hapjen e negociatave.

Gazeta prestigjioze Frankfurter Allgemeiner shkruan se pas zgjidhjes së krizës së emrit dhe pas miratimit të një qeverie reformatore, Maqedonia është në avancë.

“Mbi të gjitha, Maqedonia e ka fituar plotësisht hapjen e negociatave,” shkruan Handelsblatt. Kurse Iniciativa Europiane për Stabilitet, një think-tank me ndikim në Berlin, bën thirrje që jo vetëm të ‘varrose’t ideja e shkëmbimit të territoreve në Ballkan, por edhe që të hapet drita jeshile për nisjen e negociatave më Maqedoninë.

Për Shqipërinë, asnjë fjalë.

