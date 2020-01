29 vite nga krijimi i Shoqatës Çamëria

29 Vite më parë disa grupe patriotësh shqipëtarë të Çamërise u mblodhën mes tyre që në ditët e para plurarizmit politik. Ata pavarësisht nga njëri-tjetri kishin mendimin unanim, të krijimit të Shoqatës Patriotike Çamëria. Pasi u organizuan arritën të themelonin Shoqatën Patriotike Çamëria si sot 29 vite më parë.

Shprehim respektin dhe vlerësimin e thellë për themeluesit e Shoqatës Patritoke Çamëria, për kryetarin e parë të saj z.Abaz Dojaka, për vëllezërit Hilmi e Lufti Saqe, Petri e Hilmi Kasemi, Arshim Rexhën, Resul Taipin, Emin e Ferhat Sejkon etj. dhe për të gjithë ata patriot që dhanë kontribut sado të vogël për krijimin e Shoqatës Çamëria.

Respekt për kontributin e gjithësecilit patriot, gjatë jetës 29-vjeçare të Shoqatës Patriotike Çamëria.

Rrugëtimi 29-vjeçar i Shoqatës Çamëria ka qënë i mbushur me shumë sfida, rrugëtimi nuk ka qënë i lethtë e megjithatë ne kemi arritur ta çojmë përpara misionin e saj të shenjtë megjithëse kemi akoma shumë rrugë te veshtirë përpara. Por jemi të bindur se veshtirësite do ti kalojme me punen e palodhur të gjithësecilit prej nesh me shpirt e vendosmeri per misionin dhe amanetin tonë të shenjtë. Rroftë ÇAMËRIA!