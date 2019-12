29-vjetori i themelimit të PD-së, Pollo: Kthesë madhore historike

Ju sugjerojme

Ish-deputeti Genc Pollo e cilëson Partinë Demokratike në 29-vjetorin e themelimit si një kthesë madhore historike në vend, drejt demokracisë dhe Europës.

Pollo ka preferuar të rikthehet pas në kohë, në ditën e shpalljes së themelimit të Partisë Demokratike, përmes një fotografie ku duket krah Preç Zogajt.









Ish-deputeti shkruan në postimin e tij në Facebook se ndonëse PD po përballet me sfida të tjera, vullneti për t’u përballur me to mbetet i fortë si nga hera.

Postimi i Genc Pollos në rrjetin social Facebook:

29 vjet më parë u themelua Partia Demokratike. Lajmin e regjistrimit të saj pata privilegjin ta shpall unë bashkë me Preç Zogaj, siç tregon kjo fotografi e asaj dite. Gati tre dekada janë mjaftueshëm për refleksione, përgëzime e vetëkritika.

Por mendoj është e pamohueshme se ato ditë dhe ajo ngjarje ishin një kthesë madhore historike drejt demokracisë dhe Europës.Sot përballemi me sfida të tjera që sinqerisht asokohe nuk i imagjinonte kush. Por vullneti për t’u përballur duhet të mbetet i fortë si në ato ditë dhe PD ka përsëri rolin kyç në një tjetër kthesë historike.

