30 qershori/ Ambasada gjermane dhe britanike thirrje politikanëve

Ambasada gjermane dhe ajo britanike kanë reaguar sot për 30 qershorin. Ato theksojnë se politikanët duhet të ulen sa më parë në dialog. Po kështu bëjnë thirrje që të hetohen sa më parë krimet zgjedhore që kanë ndodhur në të shkuarën, duke patur mesa duket parasysh cfare doli nga publikimi i përgjimeve ne gazeten Bild.

Ambasada gjermane:

Duke patur parasysh Vendoret e ditës së diel, datë 30 qershor, u bëjme thirrje të gjitha palëve të kontribuojnë në mënyrë aktive që të pengojnë çdo formë dhune. Është me rëndësi vendimtare, që zgjedhjet të zhvillohen të lira. Në këtë kontekst ky është një obligim i veçantë i partive opozitare. Gjermania ka sjellë në Shqipëri vëzhgues, që do të vëzhgojnë proceset në kuadër të misionit të pavarur të OSBE-/ODIHR-it.

Të gjitha palët duhet të tregojnë tani gatishmëri për dialog dhe të marrin përgjegjësitë e tyre për vendin duke patur parasysh edhe situatën pas zgjedhjeve të 30 qershorit. Akuzat, që u referohen akteve eventualisht kriminale në kuadrin e zgjedhjeve të shkuara, duhet të sqarohen në mënyrë të menjëhershme nga agjensitë e zbatimit të ligjit sipas legjislaciont në fuqi. Për sqarimin e çështjeve të së drejtës kushtetuese të mbetura pezull deri më tani rëndësi vendimtare ka rivendosja e shpejtë në funksionalitet e Gjykatës Kushtetuese.

Ambasada britanike

Ambasada britanike në një postim në rrjetet sociale shkruan se qytetarët kanë të drejtë të votojnë në mënyrë të qetë dhe të marrin pjesë në votime me 30 Qershor.

“Në protestën e fundit të zhvilluar me 21 Qershor 2019 ne pamë një demostratë paqësore me të gjitha vlerat demokratike dhe bëjmë thirrje të ndiqet e njëjta mënyrë me 30 Qershor. Ne vazhdojmë të kërkojmë një dialog sa më të shpejtë mes palëve një dialog konstruktiv”,-thuhet ndër të tjera në reagimin e ambasadës britanike në Tiranë.

Më tej në reagimin e ambasadës thuhet se Britania e Madhe i bën thirrje të gjitha palëve të mbështesin reformën në drejtësi dhe luftën kundër korrupsionit.

