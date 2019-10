30 qershori/ Basha pret në takim shefen e ODIHR, Audrey Glover

Ju sugjerojme

Kryetari i PD, Lulzim Basha priti sot në një takim në selinë blu, kryetaren e misionit të ODIHR në Tiranë, Audrey Glover. Vizita e saj në vendin tonë vjen pas raportit përfundimtar të vëzhguesve të ODIHR për votimet e 30 qershorit.









Raport i cili është i mbushur me kritika, qoftë nga ana e organizimit të procesit, por edhe për faktin tjetër se zgjedhjet u zhvilluan pa opozitën dhe votuesit nuk kishin mundësi alternative.

Po ashtu, Basha këtë të martë do të takohet edhe me kryeministrin Italian, Giuseppe Conte, i cili ditën e sotme ka mbërritur në Shqipëri për një vizitë zyrtare në vendin tonë. Takimi me kreun e qeverisë italiane është parashikuar rreth orës 17:00 në rezidencën italiane në Tiranë.

