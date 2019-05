30 qershori/ KQZ miraton fletën e votimit për disa bashki

Ju sugjerojme

KQZ ka miratuar në mbledhjen e sotme fletën e votimit për zgjedhjet vendore. Në 30 qershor, në pjesën më të madhe të bashkive garojnë të vetëm kandidatë të Aleancës për Shqipërinë Europiane (ASHE) dhe në një pjesë të vogël të tyre kandidatë nga Bindja Demokratike. Opozita ka bojkotuar këto zgjedhje dhe vijon të protestojë për dorëheqjen e Edi Ramës dhe qeveri tranzitore. n

Për bashkinë e Tiranës, numri një në fletën e votimit do të jetë Arben Skënderi i Bindjes Demokratike, e ndërsa numrin dy do ta mbajë kryebashkiaku aktual, Erion Veliaj. Në Bashkinë e Durrësit, Valbona Sakollari e BD do të jetë e para dhe Valbona Sako e PS do të jetë nr.2.

Një tjetër Bashki ku në garë do të jenë dy kandidatë është ajo e Korçës, ku sërish kandidati i Bindjes Demokratike, Leonard Olli do të jetë i pari në fletë e ndërsa Sotiraq Filo i PS i dyti. Sa i përket Vlorës, Dritan Leli do të ketë numrin 1, e ndërsa Valbona Mezini e Bindes Demokratike numrin 2.

Ndërkaq, në bashkitë Fier, Lushnje, Elbasan, PS nuk ka një konkurrent. Armando Subashi i Fierit, Fatos Tushe i Lushnjes, Valdrin Pjetri i Shkodrës dhe Gledjan Llatja i Elbasanit nuk kanë një kundërshtarë përballë në zgjedhjet e 30 qershorit.

Bashkia Tiranë

1. Arben Skënderi (Bindja Demokratike)

2. Erion Veliaj (ASHE)

Bashkia Durrës

1. Valbona Sakollari (Bindja Demokratike)

2. Valbona Sako (ASHE)

Bashkia Korçë

1. Leonard Olli (Bindja Demokratike)

2. Sotiraq Filo (ASHE)

Bashkia Vlorë

1. Dritan Leli (ASHE)

2. Valbona Mezini e BD

Bashki me një kandidat

Bashkia Fier

Bashkia Lushnje

Bashkia Shkodër

Bashkia Elbasan

