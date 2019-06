“30 qershori kuti bosh, opozita të tregohet e qartë për Drejtësinë”

Ju sugjerojme

Në intervistën për forumin e fundjavës në gazetën Mapo, Alfred Lela, ndalet në nevojën për një pakt politik që do të sjellë paqe sociale pas 30 qershorit. Të Dielen, ai e cilëson një kuti boshe. Ndërsa këshillon që opozita në marrëveshjen që do të bëhet pas kësaj, të tregojë qartësi për Reformën në Drejtësi, për të mos rrezikuar raportet me SHBA dhe BE.

Flet Alfred Lela, analist, drejtor i “Politiko.al”

Ndërsa na ndajnë pak orë nga procesi i zgjedhjeve lokale, palët politike vijojnë të jenë të ndara, në konflikt të hapur dhe pa çeduar në asnjë nga qëndrimet e tyre. Çfarë mendoni se do të ndodhë më 30 qershor? Do ketë përplasje që mund të shkaktojnë probleme serioze, apo do jetë një proces që mund të mbyllet me disa incidente, gati të përhershme në çdo zgjedhje të përgjithshme apo lokale gjatë 29 viteve në vendin tonë.

30 qershori është një kuti e zbrazët. Në kuptimin që nuk kemi zgjedhje, por votime dhe se produkti, të votuarit nuk janë përfaqësues të asaj që në demokraci njihet si shumicë, apo zgjedhje e shumicës. Ky është i vetmi parashikim që mund të bëj për 30 qershorin, duke përkufizuar, duke e nxjerrë nga kufijtë e të paprecedentës. Incidentet do të jenë më të pashmangshme. Ditari i kujtesës së zgjedhjeve në Shqipëri është plot me incidente dhe përplasje. Këto votime do ta kenë me të lartë tensionin, edhe pse duket se përderisa nuk ka palë në garë, tensionet janë të kota. Madje është vetë gara që duke munguar në kutitë e votimit do të shtrihet në ‘kuti’ të tjera.

Si do jetë Shqipëria më 1 korrik, a mund të themi se praktikisht ishin zgjedhje “monopartiake” dhe sa rrezik është kjo për demokracinë në vend. Partia Socialiste me gjasë do marrë 61 bashki dhe opozita nuk njeh zgjedhjet. A ka rrezik që vendi të vijojë të jetë në këtë pasiguri politike dhe konflikt me nuanca civile edhe në vijim?

Shqipëria më 1 korrik zgjohet me domosdoshmërinë e dialogut, paqes politike dhe sociale. Kjo duket si klishe, por çdo klishe ka lindur në mitrën e nevojës. Pakti ama duhet të përfshijë Reformën në Drejtësi për të mbajtur ‘brenda’ edhe ndërkombëtarët, SHBA dhe BE. Nëse ndiqni deklaratat e selive kryesore të huaja, theksi bie mbi Reformën. Opozita duhet të gjejë mënyrën të ofrohet me këtë kusht ndërkombëtar, ose të përgatitet për vetmi të madhe. Nuk është koha për ambiguitet, por për qartësi.

Presidenti i Republikës Ilir Meta të enjten dekretoi një datë tjetër zgjedhjesh lokale, 13 tetorin e këtij viti. Në gjykimin tuaj, kujt i shkonte përshtat kjo nismë, mazhorancës apo opozitës? Përse kryeministri Edi Rama e refuzoi edhe këtë mundësi, duke këmbëngulur vetëm në datën 30 qershor?

Amerikanët e kanë quajtur ‘njoftim’ dekretin e Presidentit Meta. Kolegji zgjedhor në mënyrë indirekte e ka rrëzuar. Edhe KQZ i shkoi kundër, edhe pse jashtë tagrit dhe kuptimit të saj institucional. Në këtë mes gjendet akti i zhdekretimit të presidentit, por edhe data e re zgjedhjeve e 13 tetorit. Edhe 13 tetori në këtë kuptim është një kuti boshe, ashtu si 30 qershori. Ashtu siç Meta nuk hasi në dakordësinë e Ramës për datë të re dhe kjo prodhoi thellimin e mosdakordësisë për 13 tetorin. Kryeministrit Rama i intereson politikisht të ‘mos dëgjojë nga ai vesh’. Siç edhe i intereson të mos bëjë asnjë lëvizje kundër status quo-së. Edhe në kushtet e krizës. S’mund t’i kërkohet një lëvizje dikujt të cilit i shkon kundër lëvizja. Meta, nga ana tjetër, ka lëvizur disa herë i ndodhur përballë irrelevancës që po krijonte skena politike për të tashmen dhe të ardhmen e tij politike, të cilat janë prodhime të së shkuarës.

Faktori ndërkombëtar deri më tani ka qenë disi indiferent dhe është mjaftuar me disa deklarata në distancë, por në nivel jo shumë të lartë përfaqësimi. Vetëm të enjten pati një reagim nga SHBA nga senatori Engel dhe ndihmës-sekretari amerikan i Shtetit Palmer. Ky i fundit u shpreh se zgjedhjet do të zhvillohen më 30 qershor dhe se Gjykata Kushtetuese duhet të vendoste më pas për gjithë procesin. Si duhet lexuar ky qëndrim? Ndërkohë si “zë” më serioz që vjen nga BE, kanë qenë deklarime të politikanëve të lartë gjermanë nga CDU-CSU, që duket se kanë një qasje tjetër ndaj qeverisë dhe kryeministrit, duke kërkuar pjesëmarrjen e opozitës, e madje dhënë edhe opsionin e shtyrjes së zgjedhjeve dhe krijimit të kushteve normale për një proces të rregullt. Si duhen lexuar këto dy qëndrime?

Më është krijuar përshtypja e një fërkimi gjermano-amerikan për këtë çështje. I ngjashëm deri diku me atë të kufijve Kosovë-Serbi. Ndoshta do ta shohim këtë dikotomi të re gjithnjë e më shpesh në Shqipëri dhe Ballkan. Duke qenë se janë të dyja fuqi perëndimore, nuk ka arsye alarmi. Në këtë kornizë u kërkohet të dyja palëve prudencë. Opozita nuk duhet ta kreshpërojë qëndrimin dhe të prodhojë retorikë zjarri kundër të huajve. Qeveria nuk duhet të krijojë iluzionin se i rregullon punët e veta dhe të vendit me ndihmën e të fortit. Të qeverisë Shqipërinë është detyra numër 1 e saj. Shenjat e kësaj pune nuk i ka në favor dhe këtë nuk e ndryshon asnjë qëndrim ndërkombëtar. Sa i takon asaj që ju quani ‘nivel jo i lartë’, Shqipëria nuk i alarmon shumë radarët e zyrave të mëdha. Pa harruar këtu edhe faktin se të huajt e njohin tashmë riciklimin e krizave nga të dy palët dhe nuk janë gati të investohen me kohë për të njëjtat profile, të njëjtat drama dhe të njëjtat kryeneçësi. Shqetësimet e brendshme dhe ato të rajoneve gjeostrategjike i shqetësojnë fuqitë më shumë se lagjja e varfër e botës që është Shqipëria.

Etiketa: 30 qershori një kuti bosh