30 qershori/Patozi: Mbështesim kryebashkiakët e PD nëse rikandidojnë

Themeluesi i Partisë Bindja Demokratike, Astrit Patozi, deklaroi sot gjatë një konference për shtyp se forca politike që ai drejton, do marrë pjesë në zgjedhjet vendore të 30 qershorit me kandidatët e saj.

Në kushtet kur opozita ka paralajmëruar bojkotin e zgjedhjeve, Patozi tha se BD do të mbështesë kandidatët e pavarur dhe ata kryebashkiakë të djathtë nëse do rikandidojnë. Ai saktësoi se në zonat ku do ketë të pavarur apo kryebashkiakë të PD të cilët do të vendosin të rikandidojnë, Bindja Demokratike nuk do ketë kandidatë nga radhët e saj.

“”Bindja Demokratike” do ketë kandidatët e saj në 61 bashkitë e vendit. Mbështesim kandidatët e pavarur dhe kryebashkiakët e partive të djathta të cilët mund të rikandidojnë. Rruga e vetme për ta rrëzuar qeverinë është pjesëmarrja në zgjedhje dhe jo braktisja e zgjedhjeve. Qeverisja e Edi Ramës është përgjegjëse për krizën politike në Shqipëri”, u shpreh Patozi.

