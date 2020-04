30 raste të reja me koronavirus në Maqedoninë e Veriut, shkon në 384 numri i të infektuarve

Ju sugjerojme



Maqedonia e Veriut ka regjistruar 30 taste të reja me koronavirus , 22 prej të cilave janë vërtetuar nga Instituti për Shëndetit Publik, kurse tjerat nga institucione private në vend.





Në total janë 384 të infektuar me koronavirus në Maqedoninë e Veriut. Në 48 orët e fundit në Dibër nuk është shënuar as një rast i ri me koronavirus.









Sipas të dhënave të fundit të siguruara nga Alsat, Shkupi kryeson me numrin e infektuarve me gjithsej 195 të prekur, Kumanova renditet e dyta me 62 të infektuar. Në Klinikën Infektive në Shkup janë sjellë dy pacientë nga Kumanova, njëri në gjendje të rëndë.

