“30%”, “Ustai”, “Xheku”, “Habilaj”, ja përgjimet e dosjes “Tahiri”

Ish-drejtori i Policisë së Vlorës Jaeld Çela përmendet shpesh në komunikimet mes kultivuesve. Por i pandehuri Taulant Haxhiraj konsiderohet si njeriu që kishte folur me zyrtarin për të gjetur toka në Kuç e Vranisht të Vlorës, ku një tjetër person me nofkën “Aliej”, mund të kultivonte hashash.

Për këtë mbështetje që ju jepej do të kërkohej 30 për qind e sasisë së lëndës narkotike, duke u mundësuar madje edhe trafikimin bashkë me pjesën që u përkiste. Prokuroria tregon se ka këqyrur tabulatet në përdorim të numrit të Jaeld Çelës, në të cilat zbulohet se ai ka patur komunikime me këtë të pandehur, por edhe me Florian Habilajn. Biseda me këtë të fundit, që është vëllai i Moisi Habilajt është zhvilluar në datën 28 janar 2016 dhe telefonatën e ka kryer vetë drejtori i policisë së Vlorës. Më tej edhe në datën 31 dhjetor 2016 konkludohet se Jaeld Çela i ka çuar mesazh Florian Moisiut.

Të dyja këto komunikime prokuroria i konsideron si indicia për njohjen mes zyrtarit të policisë dhe trafikantit. Në chat prokuroria ka zbuluar një bisedë mes një personi me nofkën “Ustai”, që dyshohet se ka në qendër Sokol Boden, ish-shef i stacionit policor Dhërmi. Ai ka mbajtur këtë detyrë nga 16 dhjetori 2013 deri më 8 maj 2016 si shef stacioni, ndërsa me një urdhër që ka hyrë në fuqi në datën 9 maj, ai është transferuar si shef komisariati në Pukë.

Biseda e mëposhtme ka në qendër rolin e rëndësishëm të Sokol Bodes në mbështetje të personave që trafikonin drogë. Dhe një polic me nofkën “Ustai” flet me “Agushin” që është Taulant Haxhiraj. Biseda mban datën e largimit të Sokol Bodes nga detyra në Dhërmi dhe që tregon se shefi i Dhërmiut ishte larguar në Shkodër, që është pikërisht drejtoria nga varet komisariati i Pukës.

Biseda 1

Ustai:Çpb bën vëlla?

Agushi: Ka sapo shkr … me atë vëlla

Ustai: Ok më thuaj që të lëviz të paktën vëlla

Agushi: Të më vdesë djali, nuk të gënjej më tha, ja do të them kur të nisem. Po lëviz ti vëlla. Le të presë ai me mua.

Ustai: Okej.

Agushi: O vëlla, e hoqën atë. Në Shkodër e çuan.

Ustai: E mora vesh vëlla.

Agushi: Na këputën fare

Në fakt vetë Sokol Bode ka dy llogari në Chat me nofkën “Xheku” dhe “Xheku 1”. Gati një muaj pasi ai është transferuar në veri, ish-shefi i policisë e qetëson Taulant Haxhirajn duke i thënë se ja kishte lënë porosi pasuesit të tij.

.Biseda 2

Xheku: Se ai ka vajt aty ne vendin tim.

Agushi: Po e takoj vëlla dhe para dy ditësh me atë isha. Po më shumë më ka qënduar ai tjetri vëlla. S’të ndan nga goja.

Xheku: Kush o vëlla nga ata?

Agushi: Gj… (Gjergj Kohila). Ai më tha më ka lënë porosi ai, të ka mik. Më tha më takoi vetë dhe ky i makinës më qëndron.

Xheku: Se nuk do të bjerë njeri në qafë me atë.

Por personi që përmendet me gërmën GJ, ka nofkën e tij në chat. Ai emërohet “Fiati”, i cili interesohet nëse është komunikuar me Xhekun, që është Sokol Bode.

Biseda 3

Agushi: He

Fiati: Ee

Agushi: Ke folur me Xhekun

Fiati: E kam porositur çdo ditë, ku ta dija ynë që ishte kalama ai.

Disa muaj më vonë i dyshuari si Sokol Bode shfaqet sërish në Chat me nofkën “Xheku 1”.

Biseda 4

Xheku 1: Ça bën si je vëlla?

Agushi: O vëlla si të kam? Suksese për punën e re. Nga shtëpia mirë i ke? Fola pak me Gj ( Gjergj Kohila). Më tha është një procedim, na krimet e rënda. Ça të doli ty vëlla se më ka ikur mendja keq fare. Të më falësh se u futa direkt në hallin tim. Por që kur ike ti, më mori lumi mua me këta legena që kanë mbetur këtu.

Xheku 1: Unë hiç vëlla. Mirë për Zotin shtyhu këtej. Por me kujdes aty.

Agushi: Po aty është më mirë.

Xheku 1: Mos dil shumë vërdallë. Po këtu mirë vëlla. Ti ça bëre andej. Mirë dole. Apo nuk ke mbaruar akoma?

Agushi : Ma prenë vëlla

Xheku 1: Ça thua?! Bo bo!

Agushi: Atje te mua vetëm prenë.

Xheku 1: Po ça thua unë fola me atë shoqen qëparë, po çfarë halli kishte ajo se s’kisha ku të flisja.

Agushi: Po vëlla ky Gj. më thotë mos dil. Do të them unë thotë se janë një grup në Vlorë.

Xheku 1: Po mos të gënjejnë apo bëjnë kot ata për tju dhënë ndonjë gjë. Ai thotë është gati për arrest.

Të pandehur

Saimir Tahiri, 39 vjeç, ish-ministër i Brendshëm, politikan. I diplomuar si jurist dhe i përfaqësuar në historinë penale nga kreu i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, Maksim Haxhia, ai ishte një vizitorët më të shpeshtë të Prokurorisë së Krimeve të Rënda. Ai u mor i pandehur dhe iu komunikua akuza më tepër se një vit e pesë muaj nga dita kur iu regjistrua emri në Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe përkatësisht më 28 janar 2019. Jaeld Çela, 42 vjeç, nga Çorovoda, ish-drejtor i Policisë së Vlorës. I shpallur në kërkim prej një viti, ai mbahet si një nga oficerët më të mirë të hetimit të Krimeve të Rënda gjatë kohës që ishte agjent në Drejtorinë e Policisë së Shtetit. U katapultua si zyrtar policie gjatë kohës që Policinë e Shtetit e drejtonte Haki Çako dhe mori drejtimin e Policisë së Vlorës gjatë kohës që ky qytet ishte dhe vazhdon të jetë një nga qytetet më të vështira për zbardhjen e ngjarjeve kriminale. Sokol Bode, 39 vjeç, lindur dhe banues në Berat. Mbante detyrën si shef i Postës së Dhërmiut dhe ishte i panjohur për publikun deri ditën kur u shpërnda fotoja nën shoqërinë e dy vëllezërve Habilaj. Ai u vendos nën hetim më 15 nëntor 2017, pak kohë pas arrestimit të Habilajve në Itali për shkak të detyrës së tij që mbante në Dhërmi, nga vendi ku në 2015-ën është nisur peshkarexha Fatima e ngarkuar me 880 kilogramë kanabis. Gjergji Kohila, 38 vjeç, ish-shef kundër krimit të organizuar në Policinë e Vlorës. Ai është nga Delvina dhe jeton në Tiranë, megjithëse prej më shumë se një viti askush nuk e di se ku gjendet shefi i policisë, edhe ai i kërkuar bashkë me dy ish-zyrtarët e tjerë. Për tre ish-zyrtarët e Policisë, Interpol Tirana njoftoi gjykatën në datën 20 mars 2019 se “deri tani Interpol Tirana nuk disponon informacion dhe nuk është njoftuar nga asnjë zyrë homologe lidhur me lokalizimin e këtyre tre të pandehurve jashtë vendit”. Edhe Komisariati numër 2, numër 3, por edhe Policia e Beratit kanë njoftuar mosgjetjen e të kërkuarve.

Të katër të pandehurit, me në krye ish-ministrin e Brendshëm akuzohen për trafikim të narkotikëve në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, grup i strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal. Në fillim Prokuroria thotë se hetimi ka nisur më 8 korrik 2016, pasi kishte informacione se ish-shefi i policisë, Kohila së bashku me një polic tjetër, Renato Avdylin dhe nga ana tjetër Moisi Habilaj e të tjerë vepronin si grup kriminal për kultivimin e drogës. Kjo dosje mban numrin 134. 10 muaj më vonë, Prokuroria çel edhe një dosje të dytë për Vlorën me numër 164 kur sërish gjenden emrat e vëllezërve Habilaj, por edhe i atij që mori nofkën si financier, Nezar Seiti. Ata dyshoheshin se ishin pronarë të një gomoneje që e kishin fshehur në fshatin Hoxharë të Fierit dhe nga informacionet grupi po bëhej gati të trafikonte drogë drejt Siçilisë.

Dosja e tretë, e njohur si 313, u hap pas njoftimit se në Itali ishin arrestuar Moisi Habilaj dhe disa nga anëtarët e grupit, për episodin e sekuestrimit të 3.5 tonëve kanabis sativa. Hetimi nisi nga të dhënat publike thotë prokurori edhe në adresë të ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, ku edhe u regjistrua procedimi në datë 17 tetor 2017. Të tria dosjet e mësipërme u bashkuan në një gjatë muajve në vazhdim.

Mes përgjimeve argumentohen edhe dyshimet për përfshirjen e ish-zyrtarëve të policisë, por këqyrja e telefonave ka zbuluar, thotë Prokuroria, se kultivuesi i drogës, Taulant Haxhiraj, njoftohej në chat nga persona të tjerë për vendosjen e tij nën hetim nga Krimet e Rënda, por edhe ekzistencën e përgjimeve dhe vëzhgimin e vazhdueshëm nga Shërbimi Informativ Shtetëror. Ekspertimi i telefonit BlackBerry ka zbuluar se emri i regjistruar si Fiati ishte zyrtari i policisë, Gjergj Kohila dhe se një numër me germën R, i përkiste oficerit tjetër të policisë, Renato Avdylaj, i cili ishte kunati i Kohilës. Në chat Xheku i shkruan me identitetin e fshehtë Agushit që është kultivuesi Haxhiraj.Gazeta si.

Xheku 1: “U pleksa me këtë legenin, kunatin e Gj” * Gjergj Kohilës “

Taulant Haxhiraj – Po vlla, por Gj. më thotë mos dil

Xheku 1: “… dhe thashë të pyesja njëherë ty vëlla se kam frikë që kërcënova atë që më thoshe ti mos u pleks, R . *policin Renato Avdylaj*

Për oficerin tjetër, Sokol Bode ekziston komunikimi mes tij edhe Florjan Habilajt

Sokol Bode: Alo

Florian Habilaj: Po

Sokol Bode: Si je zotëri, mirë jeni?

Florian Habilaj: Mirë, faleminderit

Sokol Bode: Të shqetëson?

Florian Habilaj: Po

Sokol Bode: Po vij për dhjetë minuta në bazë

Florian Habilaj: Ku të pres?

Sokol Bode: Poshtë

Florian Habilaj: A të vij te karburanti?

Sokol Bode: Në Çole, në Çole…

Kjo bisedë është zhvilluar tri ditë përpara se policia të bllokonte ngarkesën me drogë në Babicë të vogël në shtëpinë e Armando Kocerrit dhe komunikimi vërteton sipas Prokurorisë se oficeri mbante kontakte me grupin e Moisi Habilajt, edhe pse ai ishte transferuar ndërkohë nga detyra dhe grupi ndërkohë edhe pse ishte goditur në Itali vazhdonte të ishte aktiv. Biseda zhvillohet në kohën kur i vëllai Florian Habilaj nuk ishte shpallur ende në kërkim dhe ndërkaq po bëheshin përgatitje të trafikohej ngarkesa me mbi 3 mijë kilogramë kanabis drejt Italisë, nga shtëpia e Armando Kocerrit. Ngjarjet zhvillohen në datën 24 shtator 2017. Por Armando Kocerri telefonohet nga një numër.

Armando Kocerri: Hë?

0695252289: Ka ardhur një motor nga këta të policisë këtej…

Armando Kocerri: E di

Dy ditë më pas Moisi Habilaj telefonon oficerin e policisë, Sokol Bode.

Moisi Habilaj: Hë vëlla

Sokol Bode: Ika unë, jam në Roskovec, mora edhe kamionin me bërsí

Moisi Habilaj: E more vetë?

Sokol Bode: Jo, jo erdhi shoferi vetë, i zoti i kamionit

Moisi Habilaj: E mirë të keqen

Sokol Bode: Unë po iki me Fatjonin, mora edhe Çimin me vete

Moisi Habilaj: Kë Çim?

Sokol Bode: Ha ha ha ha

Moisi Habilaj: Çimin e Bodes

Sokol Bode: Çimin e Bodes

Armando Kocerri, i cili ishte i shqetësuar, pasi kishte ngarkesën e drogës në shtëpi, një ngarkesë që u bllokua në muajin tetor telefonon një numër që i përket një oficeri policie.

Armando Kocerri: Ça bën?

X: e ca do bëj, dola këtej nga lagja jote

Armando Kocerri: Nga lagja ime, ti ishe me makinë andej?

X: Jo, nuk isha me makinë isha në këmbë.

Armando Kocerri: Po kishte qenë një makinë pak më parë

X: Ëëë.. janë tanët, janë pa dëme

Armando Kocerri: Jo.. joo. Por them..

X: Jo, po këtu erdha unë

Armando Kocerri: Është njëri që njeh aty

X: Eee janë tanët. Ku je ti .. ça bëre

Armando Kocerri: Unë jam në Vlorë, por më thanë ata të shtëpisë, që kështu kështu një makinë them…

X: Eee .. rrini pa merak

Armando Kocerri: Jo, jo s’të mora për atë punë.. po të mora direkt mos ka ashtu ndonjë me rrjetë. Sado që të kam ty më vjen informacioni

X: po janë njerëzit tanë

Armando Kocerri: E mirë xhaxha.

