35 shqiptarë të bllokuar në Katar, letër Ramës: Duam të kthehemi, nuk kemi as lek për bukë

Një grup shqiptarësh në Katar kërkojnë ndihmë për tu kthyer në Atdhe. Ata i kanë dërguar edhe një mesazh kryeministrit Edi Rama, ku i kërkojnë që ti ndihmojë.





Ata i thonë kryeministrit se puna është mbyllur dhe nuk kanë mundësi financiare për të jetuar.









Thonë se kanë kontaktuar edhe me ambasadën shqiptarë, por ende nuk kanë marrë zgjidhje.

“Përshëndetje zoti Kryeministër! Jemi 35 shqiptarë këtu në Katar dhe puna na është mbyllur. Nuk po na lejojnë për të ardhur në Shqipëri dhe jemi shumë keq me anën financiare. Nuk po jetojmë dot se ekonomia këtu është shumë e shtrenjtë. Të lutem zoti kryeministër, na jep një rrugë zgjidhje, i kam shkruajtur edhe ambasadës tonë këtu në Katar, në Doha dhe na është përgjigjur se nuk kemi cfarë të bëjmë, pa vendosur qeveria cfarë do bëhet. Të lutem na jep një rrugë zgjidhje se kemi ngel në katër rrugë. As bankat nuk punojnë për të tërhequr ndonjë lekë sa për bukë. Të lutem shikojë këtë mesazh”

