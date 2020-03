4 raste të reja me koronavirus, arrin në 59 numri i të infektuarve

Ju sugjerojme



Katër raste të reja me koronavirus në vendin tonë. Numri i të infektuarve ka arritur në 59 persona. Të dhënat e reja u bënë publike nga Eugena Tomini, përgjegjëse e departamentit të inteligjiencës epidemiologjike në ISHP.





Janë testuar 665 raste të dyshuara. Tirana kryeson me 42 persona të infektuar me COVID-19, e ndjekur nga Fieri me 6, Durrësi me 5, Elbasani me 2, Lushnja me 2 dhe Rrogozhina me 2. Tomini iu bëri thirrje qytetarëve që të zbatojnë masat e izolimit social.









Po ditën e sotme u regjistrua edhe viktima e dytë nga koronavirusi në vendin tonë, një 66-vjeçar nga Lushnja i cili ishte infektuar te spitali Shefqet Ndroqi nga një i afërm i tij i kthyer nga Italia.

Deklarata e plotë

Mëngjesin e sotëm ka ndërruar jetë një pacient i moshës 66-vjecare në spitalin Infektiv, që vuante nga disa sëmundje shoqëruese: insuficenca kardiake, edemë pulmonarë dhe insuficencë renale. Prej disa ditësh pacienti ishte i intubuar (me respiracion të drejtuar) në gjendje të rëndë shëndetësore.

Gjatë ditës së djeshme, në vijim të ndjekjes dhe trajtimit shëndetësor të pacientëve të konfirmuar me COVID-19 në spitalin infektiv, është kryer ritestimi për kontaktin e parë të pacientit zero, i cili ka rezultuar negative. Do të vijohet me testin e radhës për të konfirmuar negativizimin nga COVID-19 për këtë pacient.

Ju bëj me dije se, në 24 orët e fundit janë testuar 60 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 4 raste të reja me COVID-19. Tre janë raste kontakti në gjendje të mirë shëndetësore dhe një rast i ri, një pacient 66-vjeçar që po trajtohet në terapi intensive në spitalin infektiv në QSUT. Deri në këto momente janë testuar 665 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitivë me COVID-19, 59 raste:

Tiranë 42 raste

Durrës 5 raste

Lushnje 2 rast

Elbasan 2 raste

Fier 6 raste

Rrogozhinë 2 raste

30 pacientë janë të shtruar në spitalin Infektiv (nga Tirana, Durrësi, Fieri, Elbasani dhe Rrogozhina).

Prej tyre, tre pacientë janë në terapi intensive. Ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Jemi duke vijuar me testimin e rasteve të dyshuara për ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit të infeksionit.

Edhe një herë një lutje për qytetarët: Mos shkoni menjëherë në spital!

Telefononi 127 kur keni shenja të sëmundjes! Pavarësisht masave të marra, e rëndësishme është izolimi social, masat vetjake, që të frenojmë sa më shumë përhapjen e infeksionit.

Mënyra më e mirë për të ndihmuar personelin shëndetësor dhe për të përballuar këtë situatë është që qytetarët të qëndrojnë në shtëpi.

Etiketa: Dy te vdekur nga koronavirusi