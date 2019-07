42 vite nga pushkatimi i poetëve

Ju sugjerojme

Nga Vilson Blloshmi

Po ikin vitet

Po ikin vitet, po shkon dhe ajo ditë

Që njëzet herë për ty është përsëritur,

Që, pse shkon, nuk ka faj,

Se do t’i hapë udhë vitit njëzet e një.

Pastaj ka njëzet vjet duke të pritur,

Të qeshem para saj.

Dhe koha një ditë karvanin do shkarkojë

Anash gjërash që do lëjë dhe ne do na harrojë

Në vendin… s’di se ku,

Por për një kohë aty një sop dheu do qëndrojë.

Kur t’kalojë udh’tari, fytyrën do shtrembojë:

Ç’ka qenë ky këtu.

O vite që kaloni, o skotë pafundësie,

Megjithëse ju rrëmbeni at’ kohë lumturie,

Kujtimi ka për t’mbetë.

Mendimit kur venitet, mbi të ju bëni hije

O ditë të pavdekshme, o dlirësi rinie,

Që s’ kthehi më në jetë.

***

Dhe shpirti i të vdekurve në dorë me një pish(tar…)

Vrapon, del i dalldisur nga humbja e ndien v…..

Hapësirës në çdo vend.

Përzien krahë flatra me shpirtin tim takon (…)

Mbi detin e qetësisë, mbi dallgë kalon

Takojnë me një pikë nga lotët që rrodhën

Dhe dhimbja ndrin argjend.

* * *

Nëse nuk munda brengës t’i bëj ballë,

Zjarr përsëri unë kam në shpirt të djegur;

Nëse m’i vdekur jam se çdo i gjallë,

Mirë pra, m’i gjallë jam se çdo i vdekur.

* * *

Dhe koha shkon,

Dhe bota ikën,

Dhe ne ecim,

Dhe qeshim kur qan jeta,

Dhe kur qesh varri…

Vdesim…!

* * *

Hijet e ditës janë gjurma që lë nata.

Shkëlqimet e natës janë gjurmë të ditës.

Ndriçimi i zjarrit ishte aq i madh, sa dukej në të

Hija e korbave që kalonin.

Edhe pse thithim të njëjtin ajër

Dhe pimë të njëjtin ujë,

Njerëzit nuk mund të hanë me të njëjtën lugë

Në pjatën e arsyes.

Të mbjellim arën me lesh e të bëjmë çorape,

Ose të qethim iriqin.

Sa keq që gjithë dykëmbëshat

Mbajnë emrin njeri.

Genc Leka

Oxhaku

Bora mbulon tokën e gjërë,

Dhe natyra duket në gjumë;

Ky oxhak e dogj një pyll të tërë,

Ky oxhak ka parë ngjarje shumë!…

Dhe kur shpesh fryn era dimërore,

I kujtohen këngë partizane,

Miq… biseda… gjurma… flokëbore,

Gjithçka që mbeti kësaj ane!

Ndaj oxhaku tymin nxjerr përpjetë,

Si një plak që qetë pi duhan…

Në mendime bije nëpër netë;

Dhe në shpirt diçka të shtrenjtë mban…

E sa gjurmë mbetën kësaj ane

(E sa miq ka pritur ky oxhak…)

Këtu rodhën këngë partizane

Diku rrodhën disa pika gjak!…

Bora prapë mbulon tokën e gjërë,

Prapë natyra duket si në gjumë;

Ky oxhak që dogj një pyll të tërë,

Është i thjeshtë, por ka parë shumë!…

Rrethi i hënës

O hënë, pse dole moj, aq e trishtuar?

Mos vallë për mua po mban zi?

Që prapa reve shpesh më ke vështruar

Kur kthehesha vonë ,netëve në shtëpi?

Nuk besoj në lot, as në sytë e shkruar,

E humbe freskinë, s’bën për mua ti,

Më tha zemër guri, thëngjill i mbuluar,

Që s’pati në zemër, ndjenja, dashuri…

U tret dhe zëri i fundit. Qetësi

Çdo gjë po fle,dremisin edhe retë.

As fletët nuk po bien më tani,

Kjo natë hesht,veç lumi rrjedh për jetë.

Ah, lumi s’gjeti kurrë qetësi.

Kur në dritare

Kur në dritare rri me mall

Me lulet e saksisë,

Më shfaqen si vegim, përballë

Gërmadhat e shtëpisë.

Pastaj më ngjan sikur bën zë

E ndrojtur fëminia,

Që fle mes gurësh përgjithnjë

Me ëndrrat e mia

Ciganët

Çdo vjeshtë vinte një varg me ciganë

Dhe këndonte plot mall e trishtim:

“Se si janë ca gra, se si janë,

Ah, të vrasin veç me një vështrim…”

Dhe shkuan ciganët në rrugën plot fletë,

Me këngët, me kuajt revan…

Dhe pas i përcillte me duf një gërnetë

E ndezur prej shpirtit cigan

Dhe prapë erë e vjeshtës m’i zgjoi kujtimet

Me këngën e vjetër cigane për gratë.

Në vitet e brishta më çojnë mendimet,

Si vesë mëngjesi m’u tretën gëzimet,

Dhe thinjat m’u shtuan çdo natë…

“Se si janë ca gra ,se si janë…”

Gjithnjë më mundon ky mendim.

E pse o ciganë, a gjetshit belanë,

Me këngë e me kuaj çudisni dynjanë

Dhe vjeshtës këndoni me trishtim:

“Se si janë ca gra, se si janë…”?

Fillim pranvere

Në dimër ç’u mblodhëm plot shokë një herë,

Së bashku u zumë për dore.

Pa erdhëm vërdallë plot gaz e poterë

Dhe bëmë një plak prej dëbore!…

Por lodrën e dashur ne vetëm e lamë

Se prisnin detyrat, mësimet…

Dhe bora mbulonte çdo gjë, në çdo anë

Na zgjonte kujtimet, gëzimet…

Plot shokë u mblodhëm sërish në pranverë

Me lodra, gëzime pa fund:

Kudo e kërkuam plot gaz e poterë,

Por plakun s’e gjetëm gjëkund…

Dhe lulet po çelin kudo ngjyra-ngjyra

E, lehtë me to po lot era.

Çdo gjë gjallërohet… shpreh urim natyra

Pranvera… pranvera… pranvera.

