6 vjet qeverisje, 0 rezultate me BE. Nuk e meritojmë këtë politikë!

Nga Samiti i Berlinit shqiptarët prisnin një lajm për negociatat. Shtyrje, ishte prapë vendimi. Veshët e qytetarëve mund të jenë mësuar tashmë me këtë njoftim të zymtë. Prej kur kjo qeveri erdhi në pushtet në vitin 2013 dhe e mori statusin e vendit kandidat me BE si një ‘dhuratë’ në pjatë, integrimi nuk ka ecur më përpara. Sërish kjo qeveri nuk e mori një sinjal për hapjen e negociatave.

Po përtej kacafytjes politike e mediatike që do ndodhë pas këtij dështimi të ri, pyetja që lind natyrshëm është, kush po penalizohet, kush po ndëshkohet? Në fakt, Shqipëria dhe shqiptarët. Populli me proeuropian në Ballkan, ku njerëzit dhe shoqëria bëjnë çdo ditë sa munden detyrat e tyre në rrugën drejt Europës, duke punuar, duke ecur përpara, duke edukuar fëmijët, duke i dërguar ata në kurse të shtrenjta të gjuhëve të huaja, duke u mësuar aftësi që të jenë të zotët nesër. Shqiptarët me statistika janë ata që shpenzojnë më shumë për arsimim. Marrin kredi, marrim borxhe familjet, për t’i çuar fëmijët përpara, për të kapur standarde europiane. Ne jemi të palëkundur në orientimin perëndimor, një shoqëri që bashkëjeton në paqe, që nuk urren fqinjët e nuk nxit konflikte. Pra, njerëzit po i bëjnë më së miri detyrat e tyre, ç’mund të pritet më shumë nga një popull në këtë anë të kontinentit, që është ndërkohë dhe më i varfri. Nga ana tjetër, ajo pjesë e trungut që ka mbërritur ndërkohë në Europë, në shumicë dërrmuese punon me nder e dinjitet dhe është integruar tashmë.

Atëherë çfarë ka që nuk shkon? Është thjesht politika, që jo vetëm nuk realizon detyrat që ka, jo vetëm nuk përmbush detyrimet që kërkon integrimi, por përkundrazi prodhon vazhdimisht probleme e pengesa. Aty ku ka një prioritet kyç që e kërkon procesi, aty është një dështim i qeverisë dhe i autoriteteve. Me krimin, me drogën, me administratën, me zgjedhjet, me drejtësinë, me sundimin e ligjit, me ç’të duash tjetër.

A mund ta besojë dikush që qeveria është e pikëlluar sot pse u shtynë sërish negociatat për nisjen e bisedimeve, a mund ta besojë dikush që kryeministri, ministrat dhe zyrtarët e tjerë janë syrrëmbushur e u qan xhani se vendi dhe qytetarët ngelen edhe një herë larg një mundësie historike për t’u afruar me Europën e mundësitë e mëdha që ajo ofron?

Askush nuk e çon nëpër mend këtë. Qeveria mund të jetë e mërzitur sepse duke mos u çelur negociatat në qershor, ajo ngeli pa marrë një instrument që do ta përdorte rëndshëm për synime elektorale e për të ruajtur pushtetin e saj.

Nuk janë njerëzit, vendi, hallet, prioritetet, qytetarët në asnjë grimcë të palumturisë së saj.

Ndaj me të drejtë, me një politikë, me një qeveri si kjo, që i sheh negociatat për përfitim personal, nuk ia vlen të hapen bisedime dhe Berlini mirë bën që vërtit shkopin.

Po në fund nuk ndëshkohen ata, ky është problemi. Askush nga udhëheqësit nuk e çon për asnjë moment në asnjë hemisferë të kokës idenë e mbajtjes së përgjegjësisë, e ndërmarrjes së ndonjë akti të madh që mund të sakrifikojë privilegjet e pushtetin e tij, por mund t’i hapë rrugën vendit. Qeveria, politika, politikanët, jeta e tyre vazhdon njësoj. Në fund, ndëshkohen qytetarët. Asnjë vend tjetër nuk i meriton më shumë negociatat për anëtarësim se sa vendi ynë. Shqipëria e shqiptarët i kanë hak negociatat, i kanë merituar me kohë, ato janë të vonuara padrejtësisht, ndërsa politika jo, qeveria jo, nuk e meritojnë hapjen e dyerve të Brukselit.

