613 kg kokainë, shtyhet sërish gjyqi për Arbër Çekajn

Nuk është zhvilluar as sot seanca gjyqësore të ngarkim të Arbër Çekajt dhe dy të akuzuarve të tjerë për ngarkesën me 613 kg kokainë që mbërriti me kontenierë nga Kolumbia.

Mësohet se seanca ndaj administratorit të kompanisë “Arbi Garden”, në kontenierët e së cilës u gjet droga, si dhe për dy të tjerët, Armando Pezakun dhe Donaldo Lushajn u la për në datën 8 nëntor, pasi mungonin avokatët.









613 kg kokainë të fshehura në banane, u kapën në Shkurt të 2018 në portin e Durrësit, ngarkesë e cila po shoqërohej nga shoferi Armando Pezaku dhe menaxheri i “Arbri Garden”, Donaldo Lushaj, të cilët u paraqitën për të kryer zhdoganimin. Ata akuzohen për veprat penale “Trafikimi i lëndëve narkotikeve”, “Grupi i strukturuar kriminal”.

Arbër Çekaj u arratis fillimisht drejt Gjermanisë, ku kërkoi azil me pretendimin se i rrezikohej jeta. Gjithsesi, autoritetet gjermane vendosën ta rikthejnë në Shqipëri dhe ekstradimi i tij u krye më 19 shtator të këtij viti.

