Dhunonte nusen e djalit, arrestohet nga policia 65-vjeçari, i gjenden 2 armë gjahu

LEZHË – Parandalohet një ngjarje e rëndë në familje, në Lezhë. Ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike ndaj nuses së djalit dhe e kërcënonte se do ta vriste, por ndërhyrja në kohë e policisë , parandalon përshkallëzimin e ngjarjes dhe vë në pranga 65 vjeçarin





Sekuestrohen 2 armë gjahu dhe municion luftarak









Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Lezhë arrestuan në flagrancë shtetasin B. Ll.,65 vjeç, banues në Ishull, Shëngjin.

Ky shtetas në banesë, në prezencë të dy nipërve të mitur, ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së djalit të tij duke e kërcënuar se do ta vriste me armë zjarri. Policia me marrjen e njoftimit ka ndërhyrë menjëherë duke parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të dhunës dhe ka vënë në pranga autorin.

Gjatë kontrollit të ushtuar në banesën e shtetasit B.Ll., Policia gjeti dhe sekuestroi 2 armë gjahu dhe municion luftarak.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë në ngarkim të shtetasit të lartpërmendur për veprat penale “Dhunë në familje” dhe “Armëmbajtje pa leje “