7-15 vjet burg kush abuzon me ndërtimet, Rama: S’do shpëtojë askush

Duke folur për dëmet katastrofike të tërmetit me 50 viktima, 900 të plagosur dhe mijëra shtëpi të rrënuara, kryeministri Edi Rama ka deklaruar sot prerë se çdo abuzim me lejet e dhena për ndërtim do të ndëshkohen me burg dhe për këtë nuk do të ketë diskutim.

“7-15 vjet për çdo ndërtues dhe cilindo që përfshihet në ndërtim që bën shkelje me ndërtimin dhe lejen e ndërtimit, as mos ta diskutojë askush”- tha Rama.









Ai ka dhënë shembullin e një pallati që ka inspektuar dje gjatë vizitës në zonat e shkatërruara, duke thënë: “Ishim dje aty, pallati me silikatë ishte marrë dhe ishte bërë si ajo përralla e famshme, koka e dhisë, trupi i ujkut, bishti i palloti, këmbët e kalit dhe mbi të hoteli, pallati tjetër 13 kate asnjë dëmtim, ra nuk është se kjo është historia e pallateve pas viteve ’90 kjo është historia e abuzivizmit. Historia e tmerrshme e abuzivizmit që ka qenë kolektiv popullor. Sot kujt t’ia kerkoje përgjegjësinë për një qytet të tërë të dëmtuar? Atyre që kanë bërë fushatë dhe kanë thënë që kjo është mrekullia e tetë e botës që populli ndërtoi qytete pa leje?

Nëse do ktheheshim mbrapsht do të përsëritej historia, të mos bëjmë sikur nuk kemi qenë këtu ama për ata që ndërtojnë për fitim, sanksionet do të jenë të tmerrshme dhe pa hapësirë për gjykatësit, burg për ndërtuesit, arkitektët dhe supervizorët. Arkitektët që nuk denoncojnë ndërtuesit që u deformojnë projektin, do dënohen”– tha Rama.

