7 porositë e Vatikanit për klerin në Shqipëri: Rreziku nga komunizmi

Enciklika e Papa Piu XI-të e vitit 1936/ “Distancim nga kjo doktrinë, e cila nuk njeh familjen, kundërshton besimin dhe nxit amoralitetin”



Një material me disa pika, do të mbërrinte nga Vatikani për klerin katolik shqiptar, në vitin 1936. Ishte Enciklika e Papa Piu të XI-të, ku renditeshin disa pika të rëndësishme që paralajmëronin se çfarë është komunizmi e se si besimtarët katolik shqiptar duhet të qëndronin larg kësaj doktrine, e cila sipas Vatikanit, ishte një paralajmërim për rrezikun e që do të sillte komunizmi në Shqipëri.

Materiali gjendet në dosjen e Sigurimit të Shtetit, për klerin në Shqipëri, hartuar në vitin 1979. Kujto.al publikon sot tekstin e kësaj enciklike, marrë nga dosja e klerit, pranë AIDSSH-së. Enciklika është një ndër materialet që Sigurimi i Shtetit i përdori si provë për të pushkatuar dhjetra klerikë e për të burgusur qindra të tjerë.

Përmbajtja e Enciklikës së vitit 1936

Në vitin 1936, Papa Piu XI-të nxjerr enciklikën e tij, me qëllim për të luftuar komunizmin. Një kopje të enciklikës, është sjellë në Shqipëri, me anë të delegatit Apostolik Monsinjior Antopn Niutit. Materiali i përkthyer në shqip, përhapet në të gjtihë klerin katolik. Përmbatja e Enciklikës është si më poshtë:

1- Komunistët janë kundër fesë, mbysin meshtarët, mbyllin kishat dhe pengojnë lutjet fetare.

2- Komunistët janë kundër martesës me kunorë, ata njohin një bashkim civil derisa atyre ju pëlqen të bashkëjetojnë.

3- Komunistët, në martesë, nuk marrin për bazë gjakun dhe gjininë.

4- Komunistët nuk njohin familjen. Komunistët mendojnë se pa u rritur mirë fëmija, ia dorëzojnë shtetit dhe shteti e rrit fëmijën në vende të caktuara, për të mos njohur dashurinë për familjen.

5- Komunistët i shtyjnë të rinjtë drejt prishjes së moralit.

6- Komunistët kërkojnë që njerëzit të punojnë për shtetin e jo shteti për ta. Duan që njerëzit të punojnë shumë dhe të mos shpërblehen për punën e tyre.

7- Cilido katolik që do të marrë pjesë në Partinë Komuniste, duhet të nxirret nga Kisha dhe t’i ndalohet sakramenti. /kujto.al/



